День пожарной охраны Украины: стихи, открытки, фото и видеопоздравления

17 апреля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. Например, именно в этот день отмечается День пожарной охраны Украины. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

17 апреля каждый год поздравления принимают как сотрудники пожарных частей, так и вспомогательный персонал, ветераны пожарной службы, преподаватели профильных учебных заведений. В этот день также традиционно вручают различные тематические грамоты, премии, государственные награды, памятные подарки и знаки. Дополнительного выходного в честь праздника в стране нет.

***

Я сегодня с пылом-жаром

Буду славить всех пожарных,

Тех, кто в прошлом и отныне

Тушит пламя в Украине!

Зверь пусть этот краснолапый

Будет вами укрощен.

Тот, кого успел он цапнуть,

Будет вовремя спасен.

Вам, отважнейшим героям,

Я желаю счастья море!

***

Вы — пожарная охрана,

Наша гордость, слава.

От души я с вашим днем

Нынче поздравляю.



Восхищаюсь я, ребята,

Славными бойцами.

На чеку вы целый день,

В тонусе ночами.



Пожелаю я здоровья,

Вам и вашим близким.

Будет пусть в работе сложной

Меньше доля риска.

***



Фото: pixabay.com

***

День работников пожарной охраны,

Я вас всех поздравить хочу,

Вступить с пламенем в схватку

Вам, ребята, всегда по плечу.



Я желаю добра и здоровья,

Вы — герои, что тут говорить,

Вам желаю счастливо, в достатке,

В кругу близких, родных ваших жить.



Обойдет пусть любая опасность,

Не коснется пускай вас беда,

Вы — надежда, опора державы,

И страна вами всеми горда.

***



Фото: pixabay.com

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Поздравляю с Днем работников пожарной охраны Украины и пожелать от души хочу бравых сил, отменной подготовки, высокой безопасности, постоянной удачи, успешных дел, стабильного благополучия и замечательных идей.

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Поздравляю с Днем работников пожарной охраны Украины. Хочу пожелать высокой бдительности и абсолютной уверенности, невероятных сил и предельной осторожности. Пусть ни одна искра не прошмыгнет мимо тебя, пусть ни одно пламя не разгорится под твоим надзором. Удачи в работе и благого счастья в жизни.

***

Я присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в твой адрес и в адрес твоих коллег! Пожарный — это замечательная профессия, ты можешь гордиться своим трудом каждый день! От лица всех людей, которым ты помог в тяжелый час, я говорю тебе спасибо за твою нелегкую и опасную службу!

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