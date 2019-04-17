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День пожарной охраны Украины: стихи, открытки, фото и видеопоздравления

среда, 17 апреля 2019, 09:00
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Фото: pixabay.com

17 апреля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. Например, именно в этот день отмечается День пожарной охраны Украины. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

17 апреля каждый год поздравления принимают как сотрудники пожарных частей, так и вспомогательный персонал, ветераны пожарной службы, преподаватели профильных учебных заведений. В этот день также традиционно вручают различные тематические грамоты, премии, государственные награды, памятные подарки и знаки. Дополнительного выходного в честь праздника в стране нет.

***

Я сегодня с пылом-жаром
Буду славить всех пожарных,
Тех, кто в прошлом и отныне
Тушит пламя в Украине!
Зверь пусть этот краснолапый
Будет вами укрощен.
Тот, кого успел он цапнуть,
Будет вовремя спасен.
Вам, отважнейшим героям,
Я желаю счастья море!

***

Вы — пожарная охрана,
Наша гордость, слава.
От души я с вашим днем
Нынче поздравляю.

Восхищаюсь я, ребята,
Славными бойцами.
На чеку вы целый день,
В тонусе ночами.

Пожелаю я здоровья,
Вам и вашим близким.
Будет пусть в работе сложной
Меньше доля риска.

***


Фото: pixabay.com

***

День работников пожарной охраны,
Я вас всех поздравить хочу,
Вступить с пламенем в схватку
Вам, ребята, всегда по плечу.

Я желаю добра и здоровья,
Вы — герои, что тут говорить,
Вам желаю счастливо, в достатке,
В кругу близких, родных ваших жить.

Обойдет пусть любая опасность,
Не коснется пускай вас беда,
Вы — надежда, опора державы,
И страна вами всеми горда.

***


Фото: pixabay.com

***

Поздравляю с Днем работников пожарной охраны Украины и пожелать от души хочу бравых сил, отменной подготовки, высокой безопасности, постоянной удачи, успешных дел, стабильного благополучия и замечательных идей.

***

Поздравляю с Днем работников пожарной охраны Украины. Хочу пожелать высокой бдительности и абсолютной уверенности, невероятных сил и предельной осторожности. Пусть ни одна искра не прошмыгнет мимо тебя, пусть ни одно пламя не разгорится под твоим надзором. Удачи в работе и благого счастья в жизни.

***

Я присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в твой адрес и в адрес твоих коллег! Пожарный — это замечательная профессия, ты можешь гордиться своим трудом каждый день! От лица всех людей, которым ты помог в тяжелый час, я говорю тебе спасибо за твою нелегкую и опасную службу!

***

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