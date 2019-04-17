Юрист рассказал о коррупционных схемах в Центре бесплатной правовой помощи

Центр по оказанию бесплатной правовой помощи, который предоставляет бесплатные юридические услуги в Украине создал коррупционную схему с привлечением частных адвокатов.

Об этом в своем блоге написал эксперт, юрист Андрей Ищенко.

"Создается впечатление, что коррупция по некоторым направлениям сильнее, чем во времена Януковича. Яркий пример – Центр по оказанию бесплатной правовой помощи. Люди придумали схемы достойные Арбузова и Клименко. Во главе всего этого схематоза стоит глава этого центра – бывший помощник народного депутата Юрия Деревянко Алексей Бонюк. Человека, который обращается в центр, попросту разводят на деньги. Оказывается, что бесплатные услуги не совсем бесплатны", - отметил юрист.

"Поразила одна история, когда в начале этого года один житель Киева, участник боевых действий обратился за предоставлением бесплатной вторичной правовой помощи. В одном из столичных центров дали список 18 (!) адвокатов. Дескать, вот вам на выбор. Все было бы хорошо, но большинство из них существовали только на бумаге. Те же, кто оказался готов с неформального разрешения центра занимаются вымогательством: дадите денег – будем работать, не хотите – "бесплатной" помощи не будет. В результате мужчина дошел лично до Бонюка. И – ничего", - отметил Андрей Ищенко.

Юрист считает, что руководство центра хочет выйти из-под юрисдикции Министерства юстиции.

"Тем временем сейчас руководство центра продвигает новую бизнес-идею – воспользоваться непростой политической ситуацией в стране и тихонько выйти из-под опеки Министерства юстиции и сформировать общественную платформу с гражданскими структурами. В частности, с Ассоциацией юристов Украины, с которой у Бонюка и Ко есть контракт на "клиентскую базу" - иными словами, центр дает людям список адвокатов, а те начинают вымогать у людей деньги", - говорит эксперт.