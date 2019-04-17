RU   UA  

среда, 17 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

17 апреля

19:30
Дебаты Зеленского и Порошенко: гендиректор "Олимпийского" выдал интересное заявление
19:05
Пожар в Нотр-Даме: настоятель собора выступил с печальным заявлением
18:42
Суд в Киеве арестовал скандального экс-нардепа
18:38
Юрист рассказал о коррупционных схемах в Центре бесплатной правовой помощи
18:34
В финал Кубка Украины по футболу сенсационно вышла команда из поселка
18:17
Экс-президент Перу покончил с собой во время ареста: подробности и видео
18:15
В Киеве заканчивают демонтаж Шулявского моста: финальные фото и видео
17:52
Адвокат заявила об отсутствии у журналистов улик против Семочко
17:48
Киевлян повеселил новый асфальтный стартап: фото
17:34
​Украина вышла из военного соглашения СНГ
17:23
В Мариуполе простились с погибшим на Донбассе "Смурфиком": фото
17:01
Где смотреть онлайн Наполи - Арсенал: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Юрист рассказал о коррупционных схемах в Центре бесплатной правовой помощи

среда, 17 апреля 2019, 18:38
переглянути новину українською

Центр по оказанию бесплатной правовой помощи, который предоставляет бесплатные юридические услуги в Украине создал коррупционную схему с привлечением частных адвокатов.

Об этом в своем блоге написал эксперт, юрист Андрей Ищенко.

"Создается впечатление, что коррупция по некоторым направлениям сильнее, чем во времена Януковича. Яркий пример – Центр по оказанию бесплатной правовой помощи. Люди придумали схемы достойные Арбузова и Клименко. Во главе всего этого схематоза стоит глава этого центра – бывший помощник народного депутата Юрия Деревянко Алексей Бонюк. Человека, который обращается в центр, попросту разводят на деньги. Оказывается, что бесплатные услуги не совсем бесплатны", - отметил юрист.

"Поразила одна история, когда в начале этого года один житель Киева, участник боевых действий обратился за предоставлением бесплатной вторичной правовой помощи. В одном из столичных центров дали список 18 (!) адвокатов. Дескать, вот вам на выбор. Все было бы хорошо, но большинство из них существовали только на бумаге. Те же, кто оказался готов с неформального разрешения центра занимаются вымогательством: дадите денег – будем работать, не хотите – "бесплатной" помощи не будет. В результате мужчина дошел лично до Бонюка. И – ничего", - отметил Андрей Ищенко.

Юрист считает, что руководство центра хочет выйти из-под юрисдикции Министерства юстиции.

"Тем временем сейчас руководство центра продвигает новую бизнес-идею – воспользоваться непростой политической ситуацией в стране и тихонько выйти из-под опеки Министерства юстиции и сформировать общественную платформу с гражданскими структурами. В частности, с Ассоциацией юристов Украины, с которой у Бонюка и Ко есть контракт на "клиентскую базу" - иными словами, центр дает людям список адвокатов, а те начинают вымогать у людей деньги", - говорит эксперт.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Огонь на колесах: новые факты об украинском ракетном комплексе "Нептун"

В радиусе 500 метров ощущался кошмарный жар: очевидец о пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Будет ли тепло: синоптики дали прогноз на неделю

Любовь - удел сильных. Почему я выбрал толерантность

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: