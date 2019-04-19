Песах 2019: что можно и нельзя делать, правила и традиции

С 19 апреля евреи по всему миру отмечают Песах. Это еврейская Пасха, один из самых древних праздников этого народа. Отмечается он в честь важнейшего события для евреев - Исхода из египетского рабства около 3300 лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю.

Также Песах считается праздником весны, отмечают его целую неделю. Торжество длится с 15-го по 21-е число весеннего месяца нисана по еврейскому календарю. По нашему же он выпадает на время от захода солнца 19 апреля до 27 числа этого же месяца, ведь везде, кроме Израиля, к празднованию добавляют еще сутки. Песах, так же как Суккот и Шавуот, - праздник паломничества в Иерусалим для жертвоприношений. В это время действует множество правил и запретов, которых иудеям стоит придерживаться.

Чтобы нашим читателям было проще разобраться с традициями и правилами этого дня "Апостроф.Лайм" решил подробно рассказать, что можно и чего нельзя делать на Песах.

Что можно делать

Вместо хлеба стоит употреблять в пищу мацу;

Все квасные продукты (которые содержат солод или подвержены брожению) нужно вынести из дома до начала праздника;

Важно заранее сделать уборку;

Использовать пасхальную посуду - новую, не использованную прежде. Чтобы никакие частицы квасного не попали в пищу;

Поставить на стол свечи и серебро;

Разрешается и даже рекомендуется иметь на столе кошерное вино.

Чего нельзя делать

Запрещено употреблять квасные продукты, в том числе и хлеб;

Нельзя есть продукты из пшеницы, овса и ржи;

Запрещены алкогольные напитки на основе дрожжей и солодовые ликеры.

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