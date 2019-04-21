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Скоро лето: названы расценки на популярном украинском курорте

воскресенье, 21 апреля 2019, 06:31
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В курортном городе Бердянск Запорожской области сезон для отдыхающих начнется 1 июня. Стало известно, сколько будет стоить отдых в этом году.

Об этом сообщает ресурс gazeta.zp.

Отмечают, что ежегодно Бердянск посещают полтора миллиона туристов. В городе работают 10 оздоровительных детских лагерей, которые за сезон принимают около двадцати тысяч детей.

В этом году отдыхающим придется заплатить от 80 гривен за сутки в комнате (в частном секторе), а в санатории - до 900 гривен за сутки, включая процедуры.

Комплексный обед для туриста обойдется в 50-60 гривен. Питаться можно в специальных заведениях или в санаториях и отелях.

Власти запорожского курорта обещают чистые пляжи и отремонтированные дороги в этом году.

Как сообщал "Апостроф", в прошлом году украинцы выбирали разный отдых - в горах или на море, в Украине или за пределами страны. "Апостроф" подсчитал, сколько туристам обошлись их путешествия.

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