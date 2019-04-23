​Экстремал опубликовал захватывающие дух фото и видео с флагом Украины

Мелитопольский экстремал Дмитрий Антифеев установил государственный флаг Украины на 80-метровой дымовой трубе завода.

21 апреля на YouTube-канале блогера появилось соответствующее видео. Бесстрашный мелитополец взобрался на высоту 80 метров, чтобы установить флаг Украины.

"Был очень сильный ветер и не качественный дым. Получилось не совсем так, как хотелось, но мы повторим", – говорится в описании под видео.

Как сообщал "Апостроф", по инициативе патриотов как свободной Украины, так и ее оккупированной части 23 августа 2018 года в Авдеевке состоялось поднятие самого большого по сравнению со всеми предыдущими акциями Государственного флага.