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​Экстремал опубликовал захватывающие дух фото и видео с флагом Украины

вторник, 23 апреля 2019, 07:45
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Мелитопольский экстремал Дмитрий Антифеев установил государственный флаг Украины на 80-метровой дымовой трубе завода.

21 апреля на YouTube-канале блогера появилось соответствующее видео. Бесстрашный мелитополец взобрался на высоту 80 метров, чтобы установить флаг Украины.

"Был очень сильный ветер и не качественный дым. Получилось не совсем так, как хотелось, но мы повторим", – говорится в описании под видео.

Как сообщал "Апостроф", по инициативе патриотов как свободной Украины, так и ее оккупированной части 23 августа 2018 года в Авдеевке состоялось поднятие самого большого по сравнению со всеми предыдущими акциями Государственного флага.

Сине-желтый флаг размером 20 на 6 метров (120 м2) был сшит волонтером Ангелиной Шостак. Средства на него собрали патриоты с обеих сторон линии разграничения. Часть этих людей непосредственно участвовала и в поднятии знамени в воздух.

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