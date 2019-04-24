День секретаря: стихи, открытки, фото и видеопоздравления

24 апреля отмечают сразу несколько интересных праздников. Например, именно в этот день отмечается Международный день секретаря. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

Международный день секретаря или День профессиональных административных работников - профессиональный праздник всех, кто каким-либо образом относится к администранивной сфере. Это торжество традиционно отмечается в разных уголках планеты в среду последней недели апреля, второго месяца весны.

Каждый год в этот день представители профессии получают поздравления и подарки. Также проводится немало различных мероприятий, форумов, фестивалей и встреч. Праздник отмечают во многих странах, но дополнительного выходного в его честь не дают.

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Кто вам ответит на звонок,

Кто первый встретит у двери,

Польет директорский цветок

Конечно же, секретари!

Без них работа не кипит,

Без них везде сплошной бардак,

Наш секретарь всё разрулит,

Везде он первый тут и там!

Хочу я в День секретаря,

Поздравить тебя от души,

Мы не хотим тебя терять,

Ты секретарь нашей мечты!

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Секретарь всегда в делах,

Все должно быть под контролем,

Шеф ответственность оценит,

Ценного секретаря он не уволит!



Желаем счастья и добра,

Всегда прекрасного настроения!

Принимай цветы-подарки,

Ты лучший работник — без сомнения!

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Фото: pixabay.com

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Кто нас всегда спасет от ревизоров,

Начальников и прочих не-друзей?

Убережет кто имя от позора

И от не очень вежливых гостей?



Кто целый день стоит у нашей двери

И вахту свою трудную несет?

Кто все подчистит, подошьет, проверит,

Кто по каналам новости пробьет?



Ура, ура великой секретарше!

Наш секретариат опять на марше!

И в этот день не просто мы должны —

Обязаны на ручках их нести!



Своя ведь ноша ничего не тянет,

Нам не изменит он и не обманет,

Наш секретарь, живи хоть целый век,

После жены — ты первый человек!

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Поздравляю с Международным днем секретаря и хочу пожелать не упускать в работе ни одной мелочи, всегда знать ответ на любой вопрос, добиваться блестящих результатов и в деятельности, и в жизни. Пусть твое каждое утро начинается с вдохновения, пусть каждый день несет с собой удачу и светлую радость.

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Фото: pixabay.com

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Поздравляю с Международным днем секретаря. Для секретаря очень важно терпение, стремление, разностороннее умение и хорошее настроение, чего я тебе и желаю. Пусть в работе всегда будет полный порядок, пусть в личной жизни хватает всего и всех для полного счастья.

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Поздравляю с Международным днем секретаря и от души желаю всегда знать, что где лежит и кому как ответить. Пусть в работе любая куча дел легко решается сама собой, пусть в жизни всегда происходят яркие, веселые, прекрасные события. А также желаю высшего уровня и стиля, великолепной красоты и профессионализма!

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