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День секретаря: стихи, открытки, фото и видеопоздравления

среда, 24 апреля 2019, 07:00
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Фото: pixabay.com

24 апреля отмечают сразу несколько интересных праздников. Например, именно в этот день отмечается Международный день секретаря. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

Международный день секретаря или День профессиональных административных работников - профессиональный праздник всех, кто каким-либо образом относится к администранивной сфере. Это торжество традиционно отмечается в разных уголках планеты в среду последней недели апреля, второго месяца весны.

Каждый год в этот день представители профессии получают поздравления и подарки. Также проводится немало различных мероприятий, форумов, фестивалей и встреч. Праздник отмечают во многих странах, но дополнительного выходного в его честь не дают.

***

Кто вам ответит на звонок,
Кто первый встретит у двери,
Польет директорский цветок
Конечно же, секретари!

Без них работа не кипит,
Без них везде сплошной бардак,
Наш секретарь всё разрулит,
Везде он первый тут и там!

Хочу я в День секретаря,
Поздравить тебя от души,
Мы не хотим тебя терять,
Ты секретарь нашей мечты!

***

Секретарь всегда в делах,
Все должно быть под контролем,
Шеф ответственность оценит,
Ценного секретаря он не уволит!

Желаем счастья и добра,
Всегда прекрасного настроения!
Принимай цветы-подарки,
Ты лучший работник — без сомнения!

***


Фото: pixabay.com

***

Кто нас всегда спасет от ревизоров,
Начальников и прочих не-друзей?
Убережет кто имя от позора
И от не очень вежливых гостей?

Кто целый день стоит у нашей двери
И вахту свою трудную несет?
Кто все подчистит, подошьет, проверит,
Кто по каналам новости пробьет?

Ура, ура великой секретарше!
Наш секретариат опять на марше!
И в этот день не просто мы должны —
Обязаны на ручках их нести!

Своя ведь ноша ничего не тянет,
Нам не изменит он и не обманет,
Наш секретарь, живи хоть целый век,
После жены — ты первый человек!

***

Поздравляю с Международным днем секретаря и хочу пожелать не упускать в работе ни одной мелочи, всегда знать ответ на любой вопрос, добиваться блестящих результатов и в деятельности, и в жизни. Пусть твое каждое утро начинается с вдохновения, пусть каждый день несет с собой удачу и светлую радость.

***


Фото: pixabay.com

***

Поздравляю с Международным днем секретаря. Для секретаря очень важно терпение, стремление, разностороннее умение и хорошее настроение, чего я тебе и желаю. Пусть в работе всегда будет полный порядок, пусть в личной жизни хватает всего и всех для полного счастья.

***

Поздравляю с Международным днем секретаря и от души желаю всегда знать, что где лежит и кому как ответить. Пусть в работе любая куча дел легко решается сама собой, пусть в жизни всегда происходят яркие, веселые, прекрасные события. А также желаю высшего уровня и стиля, великолепной красоты и профессионализма!

***

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