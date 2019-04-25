На Донбассе погиб 27-летний офицер ВСУ: названа фамилия

На Донбассе погиб молодой 27-летний старший лейтенант Владислав Седнев.

Об этом сообщается на официальном сайте Каменского городского совета.

"Владислав Александрович Седнев, 1992 года - старший лейтенант, учился в Суворовском училище, Харьковском высшем танковом училище, затем продолжил службу в Вооруженных силах Украины. Погиб во время службы в зоне проведения АТО", - говорится в сообщении.

Родным и близким офицера в связи с непоправимой утратой также выразили слова соболезнования.

Напомним, 17 ноября на Донбассе в зоне проведении операции Объединенных сил погибодин украинский военный.

Как ранее сообщал "Апостроф", 14 ноября в селе Ивановка Кобеляцкого района Полтавской области похоронили погибшего на Донбассе бойца ВСУ Юрия Олийныка.