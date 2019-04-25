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Оккупанты превратили "стройку века" в Крыму в трассу смерти: опубликованы фото

четверг, 25 апреля 2019, 17:50
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В сети показали фото автомагистрали Керчь-Симферополь-Севастополь на территории оккупированного Крыма, известной как трасса "Таврида".

Фото дороги опубликовал блогер под ником RoksolanaToday&Крым25%.

"Крымчане! В темное время суток остерегайтесь (с) Тавриды! И в светлое тоже объезжайте. Это ловушка-трасса смерти", - говорится в сообщении.

Отметим, что по данным Керчь.ФМ, общая готовность строительства трассы "Таврида" на сегодняшний день составляет 55%. Также представитель компании-генподрядчика отмечает огромное количество ДТП на "Тавриде", которое связано прежде всего с нарушением скоростного режима.

Отметим, что трасса "Таврида" должна будет состоять из четырех полос. Общая протяженность трассы составит 288 километров. Оккупанты планируют в текущем году завершить первый этап строительства дороги, а сдать ее в эксплуатацию планируют в конце 2020 года.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали новые фото путинского моста в оккупированный Крым.

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