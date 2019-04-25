Синоптик "порадовала" свежим прогнозом на Пасху

На Пасху в Украине стоит ждать ухудшение погоды, которое ознаменуется дождями и ощутимым похолоданием.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

"27 апреля в западных областях придут дожди и грозы. 28 апреля дожди и грозы распространятся и на северную часть. 28 апреля на Пасху в западных областях ощутимо похолодает до +12 +17 градусов! 29 и 30 апреля существенное похолодание с дождями и порывистым ветром охватит запад и север Украины", - пишет она.

Аналогичную погоду стоит ожидать и в Киеве.

"28 апреля, Пасха, - теплая погода с локальными дождями. 29-30 апреля - существенное осложнение погоды, дожди и резкое похолодание до +11 +14 градусов", - добавила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики озвучили прогноз погоды на май в Украине.