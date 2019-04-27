Украинцы празднуют Воскресение Христово: онлайн трансляция из Софии Киевской

В Софии Киевской проходит пасхальное богослужение, которое продлится до раннего утра воскресенья.

Как сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Православной церкви Украины Иван Сидор, служба в столице начнется около 23:30 27 апреля.

По информации Сидора, освятить пасхи прихожане смогут около 3:30 - 4:00.

"Также освятить пасхи в святой Софии можно будет в воскресный день с 6:00 до 12:00", - написал он.

Отметим, что это будет первое пасхальное богослужение в истории объединенной Поместной Украинской православной церкви.

Ночью за правопорядком в столице Украины будут следить около 1500 полицейских.

Напомним, что в Украину прибыл Благодатный огонь из Иерусалима.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 27 апреля в храме Гроба Господня в Иерусалиме примерно в 14:30 по Киеву сошел Благодатный огонь.