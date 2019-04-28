Сеть впечатлили фото первой весенней грозы в Украине

В Киеве прошло первая весенняя гроза.

Фото необычного природного явления публикуют в соцсетях.

На фото видно зарево от грозы, которое не могут скрыть даже дождевые облака.

Глядя на фото, можно и восхититься и испугаться одновременно. Небо на снимках выглядит действительно очень мрачным, практически черным.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото и видео молнии в Днепре, которая поразила мост через реку. На опубликованном фото заметно, что молния ударила прямо в мост через Днепр.

А в октябре в Туапсе Краснодарского края Российской Федерации из-за сильных ливней и потопа местная власть ввела чрезвычайный режим.

Ранее более ста человек погибли в результате масштабного наводнения в Японии.