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Как приготовить вкусный и сочный шашлык: лучшие рецепты

понедельник, 29 апреля 2019, 04:25
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На носу долгожданные майские праздники, в связи с чем у украинцев будет целых пять выходных, которые можно провести на природе с традиционными шашлыками и пикниками.

Что касается шашлыка, то это блюдо считается традиционным в это время. Его можно готовить из свинины, говядины, курицы, индейки и даже рыбы!

Мы решили собрать оригинальные рецепты шашлыка и советы, что нужно сделать для того, чтобы он получился то, что надо, а именно мягким и вкусным. Естественно, главным ингредиентом этого блюда считается любовь, без которой любое блюдо, даже идеально приготовленное вряд ли окажется по-настоящему вкусным.

Как сообщал "Апостроф", ранее стал известен необычный рецепт маринада для шашлыка по-тайски, который подойдет идеально для легкого ужина.

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29 апреля

04:25
Как приготовить вкусный и сочный шашлык: лучшие рецепты
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