На популярном украинском курорте уже открыли сезон: опубликованы фото

В Кирилловке (Запорожская область) местные жители открыли пляжный сезон.

Об этом сообщает gazeta.zp.ua, публикуя фото пляжей известного украинского курорта.

В воскресенье, 28 апреля, здесь выдался солнечный и теплый день. И несмотря на то, что на календаре только последние дни апреля и вода из-за своей низкой температуры пока не подходит для купания, некоторые смельчаки все же открыли сезон купания.

Помимо того, много было тех, кто ловил бычка или отдыхали, загорая на солнце.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось яркое видео украинского курорта - Кирилловки, снятое с высоты птичьего полета. На кадрах запечатлены многочисленные отдыхающие, базы отдыха, центры развлечений и, конечно же – море.