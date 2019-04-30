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Аэропорт "Борисполь" оскандалился с картой Украины без Крыма: фото

вторник, 30 апреля 2019, 15:34
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В аэропорту "Борисполь" на рекламных плазмах показывали ролик с картой Украины без Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины в Facebook, публикуя фото.

"Вчера, 29 апреля, в полицию обратился один из пассажиров аэропорта "Борисполь". Он сообщил, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина отражена без АР Крым", - уточняют правоохранители.

На данный момент правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.110 УК (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Эта статья предполагает криминальную ответственность.

Как сообщал "Апостроф", карту Украины без оккупированного Россией Крыма показал также UA:Перший. На телеканале признали ошибку и принесли извинения.

Также украинское радио оконфузилось с картой страны без Крыма.

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