Аэропорт "Борисполь" оскандалился с картой Украины без Крыма: фото

В аэропорту "Борисполь" на рекламных плазмах показывали ролик с картой Украины без Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины в Facebook, публикуя фото.

"Вчера, 29 апреля, в полицию обратился один из пассажиров аэропорта "Борисполь". Он сообщил, что в здании аэропорта транслируют видеоролик, в котором Украина отражена без АР Крым", - уточняют правоохранители.

На данный момент правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.110 УК (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Эта статья предполагает криминальную ответственность.

Как сообщал "Апостроф", карту Украины без оккупированного Россией Крыма показал также UA:Перший. На телеканале признали ошибку и принесли извинения.

Также украинское радио оконфузилось с картой страны без Крыма.