В Украину идет циклон Valentin: прогноз синоптика и карта погоды

В среду, 1 мая, в Украину придет циклон Valentin, который принесет с собой дожди, местами даже сильные.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Первого мая в Украину придет дождливый циклон Valentin с юго-запада Европы. Пройдут в большинстве областей дожди, местами до умеренных и даже сильных. Южная наша часть подвергается воздействию циклона поменьше, там уж вечером дождей станет больше. Приазовье вообще попытается удержаться в среду без осадков. Ветер усилится практически повсеместно в Украине, иногда даже до штормовых порывов", - написала она.

Отметим, что температура воздуха низкой будет на Западе и Севере, днем +9 +14 градусов. Самой она ожидается на юге и в центральных областях, +15 +22 градуса. На Востоке градуса разбегутся кто куда: на Харьковщине + 10 +12, в Луганской + 12 +16, в Донецкой - +17 +20.

Что касается Киева, в среду циклон Valentin принесет дожди, сильный порывистый ветер и прохладную погоду, + 11 +13 градусов.

Но уже с четверга, 2 мая, в Украине потеплеет.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали о погоде на лето 2019 года.