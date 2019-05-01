Барселона - Ливерпуль: видео голов

В Барселоне проходит первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором местный одноименный клуб обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:0.

БАРСЕЛОНА - ЛИВЕРПУЛЬ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

В первом тайме зрители на легендарной арене "Камп Ноу" увидели лишь один забитый мяч. Его автором стал уругвайский форвард "Барселоны" Луис Суарес, который отличился на 26-й минуте.

Во втором тайме на 75-й минуте забил Лионель Месси, который добил мяч в ворота после удара Луиса Суареса.

А еще спустя семь минут Месси сотворил нечто, забив невероятный мяч со штрафного.

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