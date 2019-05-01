Легендарный испанский голкипер едва не скончался во время тренировки

Известный испанский страж ворот, защищающий цвета португальского "Порту", Икер Касильяс госпитализирован с сердечным приступом.

По данным западной прессы, 37-летнему вратарю стало плохо во время тренировки португальского клуба.

В госпитале бывший игрок сборной Испании был прооперирован. Его состояние стабилизировалось. Известно, что в этом сезоне он точно не вернется на футбольное поле.

В нынешнем сезоне Касильяс принял участие в 45 матчах за свою команду. Кроме того, несколько месяцев назад голкипер продлил контракт с клубом до 2020 года.

В составе сборной Испании Касильяс дважды становился чемпионом Европы и выигрывал чемпионат мира.

Ранее "Апостроф" сообщал, что болельщики "Ливерпуля" устроили дебош в Барселоне перед матчем Лиги чемпионов.