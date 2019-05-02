В Виннице умер известный шоумен: фото

В ночь на 1 мая в Виннице умер многократный чемпион города с КВН Дмитрий Науменко.

Об этом сообщает ресурс "33-й новости", ссылаясь на информацию от его друзей и коллег.

Шоумен Дмитрий "Наум" был чемпионом Украины в составе телевизионной сборной КВН "Палата №6". Он умер на 39 году жизни.

"Это известие шокировало всех, кто знал Дмитрия - очень жизнерадостного и оптимистичного человека. Улыбка действительно не сходила с его лица... В голове не укладывается! Почему так рано?!", - прокомментировали новость его поклонники.

Стало известно, что у Димы внезапно остановилось сердце. Однако еще на Пасху, 28 апреля, он опубликовал на своей странице в соцсети свое радостное фото около фонтана "Солнечная система" на проспекте Космонавтов.

Ранее Науменко был чемпионом Украинской лиги КВН в составе команды "Будем", "Палата №6" и "Винницкие перцы". Работал ведущим на телевидении, арт-директором и МС в развлекательных заведениях Винницы, Одессы и Хмельницкого, ведущим масштабных праздничных мероприятий в различных городах Украины. Неоднократно организовывал празднования ко Дню Винницы, Дню Независимости в городе, был организатором новогодних праздников у главной елки города.

Как сообщал "Лайм.Апостроф", в Москве скончался советский и российский актер театра и кино, ветеран КВН Сергей Таланов. Артисту было 57 лет.