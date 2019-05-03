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Где смотреть онлайн Шахтер - Львов: расписание трансляций

пятница, 03 мая 2019, 14:41
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В матче 27-го тура чемпионата Украины в Харькове сыграют донецкий "Шахтер". Встреча первой и шестой команд турнирной таблицы пройдет на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Львов".

Встреча 27-го тура украинского чемпионата начнется в 19:30.

Прямую трансляцию этого матча можно будет посмотреть в эфире телеканала "Футбол 2".

На данный момент "горняки" являются единоличными лидерами турнирной таблицы. После 26-ти сыгранных туров в активе команды Паулу Фонсеки 67 очков, в то время как у ближайшего преследователя на семь баллов меньше. "Львов" же закрывает первую шестерку команд, набрав в актив 30 очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" наказали за поведение фанатов на матче с "Челси".

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Раздел: Общество Тема: Футбол
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