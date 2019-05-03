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Умер актер, сыгравший популярного персонажа "Звездных войн"

пятница, 03 мая 2019, 07:23
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30 апреля умер актер Питер Мейхью, который исполнял роль вуки Чубакки в легендарной картине "Звездные войны".

Об этом говорится на его странице в социальной сети Twitter.

Семья актера сообщила, что он ушел на 74 году жизни вечером 30 апреля.

Известно, что Мейхью сыграл Чубакку в оригинальной трилогии - с четвертого по шестой эпизоды "Звездных войн". В 2005 году он снова исполнил роль вуки в "Мести Ситхов".

Также 71-летний актер в 2015 году сыграл Чубакку в фильме "Пробуждении силы" с дублером Йонасом Суотамо, который целиком взял на себя эту роль в следующем эпизоде "Последние джедаи" (2017). Мейхью сохранил за собой должность консультанта по Чубакке.

Как сообщал "Апостроф", в декабре 2015 года в прокат в Киеве вышла новая часть киносаги "Звездные войны. Пробуждение силы", журналисты поэкспериментировали и представили, как герои фильма выглядели бы на улицах столицы.

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