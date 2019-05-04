На Донбассе погиб боец ВСУ с позывным "Славик": фото

В среду, 1 мая, на Донбассе, в Луганской области, погиб украинский военнослужащий Станислав Азза с позывным "Славик".

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Сергей Сердюк.

"1 мая на Луганщине погиб (обстоятельства не уточнены) старший водитель минометной батареи 54 ОМБр, Газа Станислав Сергеевич ("Славик"), уроженец с.Палиивка (Кировоградский район) Кировоградская область. На фронте несколько лет, до 2017 служил в батальоне "Айдар". Остались родители", - написал он, опубликовав фото погибшего.

Также в сети рассказали трогательную историю о погибшем военном.

Напомним, 17 ноября на Донбассе в зоне проведении операции Объединенных сил погиб один украинский военный.

Как ранее сообщал "Апостроф", 14 ноября в селе Ивановка Кобеляцкого района Полтавской области похоронили погибшего на Донбассе бойца ВСУ Юрия Олийныка.