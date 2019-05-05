​Дожди не отступают: синоптики рассказали о погоде на начало недели

В ближайшие дни на большей территории Украины ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В ближайшие двое суток в Украине, кроме восточной части, в среду на Левобережье кратковременные дожди, грозы. Завтра, 6 мая, в западных областях местами значительные дожди, а во вторник в Карпатах с мокрым снегом.

Температура ночью 7-12°, днем 13-19°, в восточной части 20-25°; в западных областях ночью 3-9° тепла, днем 8-13°, в Карпатах 0-5° тепла.

Согласно прогнозу синоптиков, дожди продержатся в Украине до 9 мая.

Как сообщал "Апостроф", июнь и июль 2019 году в Украине будут аномально жаркими, температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов.