Как сейчас выглядит "Донбасс Арена": свежие фото из Донецка

В сети показали, как выглядит сейчас стадион "Донбасс Арена" в Донецке, где в 2012 году проходил Чемпионат Европы по футболу.

Об этом сообщает ресурс "Донецкие Новости", ссылаясь на слова жителя неподконтрольного украинской власти Донецка Игоря Полтавца.

"С начала боевых действий стадион стал основой Гуманитарного штаба Рината Ахметова, и здесь была основная база раздачи гуманитарной помощи. Сюда приезжали фуры с гуманитаркой, все складировали, здесь также был склад. Но спустя какое-то время местные власти решили стадион национализировать и решили, что пенсионерам гуманитарка все-таки не нужна. Хотя в свое время пенсионеры только на нее и выживали", – рассказал дончанин.

Также он сделал фото с зоны касс, где до сих пор сохранились объявления Гумштаба, но сами кассы с 2014 года не работают. По его словам, сейчас все паркоматы на въезде разбиты.

Возле стадиона в качестве ландшафтного дизайна был создан искусственный водоем, в котором раньше плавали утки. "Также здесь рыба была. Например, карпы кои красные (декоративная разноцветная рыба, выведенная из амурского подвида сазана, – ред.). И замечал я, если честно, рыбаков. Сидели они тут прятались – ловили или не ловили, я не знаю, но, наверное, что-то ловили. И сейчас кое-где пузырьки идут – рыба есть", – рассказал Игорь.

Примечательно, что и сейчас здесь ловят рыбу, но делают это уже не скрываясь – сами нынешние сотрудники стадиона. Так, дончанин заметил одного из таких рыболовов. "Подошел я к этому рыбаку. У него на жилетке написано "Терминал сервис". Видать, он здешний сотрудник. Сидит рыбу ловит. Я камеру не стал включал. Говорю ему: ты то тут, браконьерничаешь? Говорит – не. Но сидит с кормушкой, тормозок у него. Видать, работы нет, стадион стоит, решил парниша рыбку половить. Ну, вот так, прямо возле стадиона, в искусственном водоеме, куда была запущена рыба. Голодный, блин", – возмутился дончанин.

При этом около пруда установлена информационная табличка, запрещающая лов рыбы.

"На плитке какие-то дебилы крутят тут "пятаки" – остались круги от резины. Заезжают на машинах. И дальше такой же круг", – обращает внимание Полтавец.

Отмечают, что 30-тонный гранитный "футбольный" мяч у входа на стадион сейчас недвижим. Он был самый большой вращающийся мяч в мире. Его диаметр составляет более 2,7 метра. Ранее он вращался под давлением двух струй воды и благодаря идеально круглой форме. Отклонение формы гранитного мяча от формы идеального шара составляет менее 0,1 мм. С началом военных действий в Донецке мяч впервые запустили в июле 2015 года.

Как сообщал "Апостроф", пользователи интернета подняли на смех нелепый рассказ "и.о. министра молодежи, туризма и спорта" так называемой Донецкой народной республики ("ДНР") Александра Громакова о том, почему на "Донбасс Арене" нельзя проводить матчи.