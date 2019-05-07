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День радио: стихи, открытки, фото и видеоизображения

вторник, 07 мая 2019, 07:30
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Фото: pixabay.com

7 мая отмечают сразу несколько интересных праздников. Например, именно в этот день отмечается День радио. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

День радио отмечается 7 мая каждый год во многих странах мира. Именно в этот день в 1895 году физик Александр Степанович Попов выступил продемонстрировал созданный им первый в истории радиоприемник. И осуществил первый сеанс радиосвязи. С тех пор эта дата празднуется ежегодно, также в этот день свой профессиональный праздник отмечают работники ведущие, техники и другие сотрудники радиостанций.

***

Много лет тому назад
Ну, так люди говорят,
Генрих Герц создал прибор,
Передающий разговор.

Только был он сыроват,
Опасался всех преград,
И тогда Попов с Маркони
Сделали ему апгрейд.

Радио с тех пор в почете,
На земле или в полете,
Слышно музыку и смех —
Позывные без помех.

***

Пришел твой день — День радио,
Так будь же счастлив ты!
Твой труд освоить нелегко,
Твои задачи непросты.

Хотим поздравить в этот праздник
Тебя, связист наш дорогой.
Любви, удачи и везенья,
Пусть в дом придут мир и покой.

Твой труд мы ценим, уважаем,
Ведь ты приносишь вести всем.
Так пусть карьера процветает,
И в жизни буде поменьше проблем.

***


Фото: pixabay.com

***

В День радио желаю
Всем жизни без помех!
Чтоб волны позитивные
Вам принесли успех.

Эфир любимый пусть вещает
И настроенье поднимает,
Моменты дарит классные
И новости прекрасные!

***

Вас с Днем радио поздравить
От души хочу сейчас.
Пусть волна несет вас к счастью,
Настроение будет — класс.

Частота пусть будет верной:
На добро и на любовь,
Музыки любимой перлы
Будоражат пусть вам кровь.

***

В век новых технологий,
Без радио нельзя.
Всех дружно поздравляю,
С Днем радио, друзья.

Политика, погода, музыка, игра,
Все сферы развлечения заполнены сполна.
В пробке, на работе, в дороге и быту,
Радио играет — и я его люблю.

***


Фото: pixabay.com

***

Поздравляю с Днем радио и от души желаю всегда быть на волне успеха, жить только с хорошими новостями и работать под весёлую музыку. Пусть любимое радио каждый день дарит позитив и улыбку, желаю ловить частоты счастья и удачи в жизни.

***

Поздравляю с Днем радио и хочу пожелать частоты счастливых мегагерц и радиоволн большой удачи. Пусть каждый день будет полон только хороших новостей, интересных фактов и замечательных песен, пусть любимое радио дарит не только хорошее настроение, но и массу идей, вдохновений и оптимистичных нот бодрости!

***

Дорогие работники радиовещания! С радостью поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем вам крепкого здоровья и высокого жизнелюбия на протяжении всей вашей долгой жизни. Спасибо вам за ежедневную важную информацию, которую вы нам предоставляете и за труд в любое время дня и ночи. Светлого вам настроения в ваш важнейший праздник, отметьте этот день достойно!

***

Поздравляю с Днем радио и хочу пожелать всегда быть только на позитивной волне, ловить ноты отличного настроения, слушать замечательные песни и слышать чудесные новости. Пусть радио помогает в работе, в делах, в творчестве, во время домашней уборки и просто в свободное время, пусть любимая радиоволна дарит оптимизм и веселье.

***

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