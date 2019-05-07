День радио: стихи, открытки, фото и видеоизображения

7 мая отмечают сразу несколько интересных праздников. Например, именно в этот день отмечается День радио. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

День радио отмечается 7 мая каждый год во многих странах мира. Именно в этот день в 1895 году физик Александр Степанович Попов выступил продемонстрировал созданный им первый в истории радиоприемник. И осуществил первый сеанс радиосвязи. С тех пор эта дата празднуется ежегодно, также в этот день свой профессиональный праздник отмечают работники ведущие, техники и другие сотрудники радиостанций.

***

Много лет тому назад

Ну, так люди говорят,

Генрих Герц создал прибор,

Передающий разговор.



Только был он сыроват,

Опасался всех преград,

И тогда Попов с Маркони

Сделали ему апгрейд.



Радио с тех пор в почете,

На земле или в полете,

Слышно музыку и смех —

Позывные без помех.

***

Пришел твой день — День радио,

Так будь же счастлив ты!

Твой труд освоить нелегко,

Твои задачи непросты.



Хотим поздравить в этот праздник

Тебя, связист наш дорогой.

Любви, удачи и везенья,

Пусть в дом придут мир и покой.



Твой труд мы ценим, уважаем,

Ведь ты приносишь вести всем.

Так пусть карьера процветает,

И в жизни буде поменьше проблем.

***



Фото: pixabay.com

***

В День радио желаю

Всем жизни без помех!

Чтоб волны позитивные

Вам принесли успех.



Эфир любимый пусть вещает

И настроенье поднимает,

Моменты дарит классные

И новости прекрасные!

***

Вас с Днем радио поздравить

От души хочу сейчас.

Пусть волна несет вас к счастью,

Настроение будет — класс.



Частота пусть будет верной:

На добро и на любовь,

Музыки любимой перлы

Будоражат пусть вам кровь.

***

В век новых технологий,

Без радио нельзя.

Всех дружно поздравляю,

С Днем радио, друзья.



Политика, погода, музыка, игра,

Все сферы развлечения заполнены сполна.

В пробке, на работе, в дороге и быту,

Радио играет — и я его люблю.

***



Фото: pixabay.com

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Поздравляю с Днем радио и от души желаю всегда быть на волне успеха, жить только с хорошими новостями и работать под весёлую музыку. Пусть любимое радио каждый день дарит позитив и улыбку, желаю ловить частоты счастья и удачи в жизни.

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Поздравляю с Днем радио и хочу пожелать частоты счастливых мегагерц и радиоволн большой удачи. Пусть каждый день будет полон только хороших новостей, интересных фактов и замечательных песен, пусть любимое радио дарит не только хорошее настроение, но и массу идей, вдохновений и оптимистичных нот бодрости!

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Дорогие работники радиовещания! С радостью поздравляем вас с профессиональным праздником и желаем вам крепкого здоровья и высокого жизнелюбия на протяжении всей вашей долгой жизни. Спасибо вам за ежедневную важную информацию, которую вы нам предоставляете и за труд в любое время дня и ночи. Светлого вам настроения в ваш важнейший праздник, отметьте этот день достойно!

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Поздравляю с Днем радио и хочу пожелать всегда быть только на позитивной волне, ловить ноты отличного настроения, слушать замечательные песни и слышать чудесные новости. Пусть радио помогает в работе, в делах, в творчестве, во время домашней уборки и просто в свободное время, пусть любимая радиоволна дарит оптимизм и веселье.

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