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Дождь, мокрый снег и ветер: Украину предупредили о непогоде

вторник, 07 мая 2019, 05:31
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Во вторник, 7 мая, в Украине ожидается прохладная и дождливая погода с мокрым снегом в Карпатах.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В частности, обильные дожди ожидают по всей Украине, самые сильные ливни придут в западные области. В Карпатах - дождь, а также мокрый снег. Также почти по всей стране ожидаются грозы.

Порывы ветра до 15-20 м/с.

Далее погода также не будет баловать. В частности, ночью как 8, так и 9 мая, в западных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы, так как температура воздуха упадет до 0-3 градусов.

В то же время в Карпатах заморозки будут ощущаться и в воздухе. Температура также упадет до 0-3 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный синоптик рассказал об аномальной жаре летом.

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