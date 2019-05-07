RU   UA   EN  

вторник, 7 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

7 мая

08:06
Радоница 2019: что можно и нельзя делать, правила и традиции
08:01
Авиакатастрофа в "Шереметьево": в России указали на циничный ход пропаганды Кремля
07:32
Зеленский встретился с главными раввинами Украины и главой УГКЦ: опубликованы фото
07:30
День радио: стихи, открытки, фото и видеоизображения
07:00
Любовные страсти: фото и новые детали стрельбы, открытой в Киеве известным добровольцем
06:30
Гороскоп на 7 мая: Овны будут усложнять себе жизнь, а Водолеи смогут собой гордиться
06:28
​Украинская армия получит модернизированные истребители МиГ-29: что известно
05:31
Дождь, мокрый снег и ветер: Украину предупредили о непогоде
04:20
Все для детей: появились печальные фото из оккупированной Макеевки
03:17
В Украине обнаружили останки древнего животного, возрастом 9 млн лет: фото и видео
02:13
В Киеве объявили в розыск парочку наглых воров: фото
01:35
Обнаженная Екатерина Кухар показала, как проводит время в Греции
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Радоница 2019: что можно и нельзя делать, правила и традиции

вторник, 07 мая 2019, 08:06
переглянути новину українською
Фото: pixabay.com

7 мая мусульмане по всему миру отмечают Радоницу. Для верующих это очень важный религиозный праздник, поэтому в это время действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать в Радоницу.

Радоница - праздник не очень веселый. Отмечается она во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоминого воскресенья. И считается официальным днем поминовения усопших, первым после праздника пасхальных торжеств. Название "Радоница" происходит от слов "род" и "радость", этот день считается Пасхой для усопших. В это время принято проведывать родных на кладбищах, молиться и разделять радость о воскресении Христа с ушедшими.

Что можно и нужно

  • Проведать ушедших на кладбищах;
  • Принести на кладбища пасхальные угощения, совершить там скромную праздничную трапезу;
  • Разрешается немного выпить;
  • Помолиться об усопших;
  • Посетить церковь.

Что нельзя

  • Употреблять слишком много спиртного;
  • Ссориться и сквернословить;
  • Не стоит оставлять еду на могилах, лучше отдать ее нуждающимся;
  • Нельзя устраивать на кладбище шумных посиделок.

Читайте также гороскоп на апрель: Дев ждут любовные приключения, а у Стрельцов время будет напряженным.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости

7 мая

08:06
Радоница 2019: что можно и нельзя делать, правила и традиции
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Неласковый май: синоптики рассказали о погоде на неделю

Упрощение, скандализация и фейки: как избежать агрессии

Когда потеплеет и прекратятся грозы: синоптики рассказали о погоде на первые майские выходные

Пасхальное богослужение в Киеве: эксклюзивные фото

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: