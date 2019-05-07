Радоница 2019: что можно и нельзя делать, правила и традиции

7 мая мусульмане по всему миру отмечают Радоницу. Для верующих это очень важный религиозный праздник, поэтому в это время действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать в Радоницу.

Радоница - праздник не очень веселый. Отмечается она во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоминого воскресенья. И считается официальным днем поминовения усопших, первым после праздника пасхальных торжеств. Название "Радоница" происходит от слов "род" и "радость", этот день считается Пасхой для усопших. В это время принято проведывать родных на кладбищах, молиться и разделять радость о воскресении Христа с ушедшими.

Что можно и нужно

Проведать ушедших на кладбищах;

Принести на кладбища пасхальные угощения, совершить там скромную праздничную трапезу;

Разрешается немного выпить;

Помолиться об усопших;

Посетить церковь.

Что нельзя

Употреблять слишком много спиртного;

Ссориться и сквернословить;

Не стоит оставлять еду на могилах, лучше отдать ее нуждающимся;

Нельзя устраивать на кладбище шумных посиделок.

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