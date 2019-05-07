Радоница 2019: что можно и нельзя делать, правила и традиции

7 мая мусульмане по всему миру отмечают Радоницу. Для верующих это очень важный религиозный праздник, поэтому в это время действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать в Радоницу.
Радоница - праздник не очень веселый. Отмечается она во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоминого воскресенья. И считается официальным днем поминовения усопших, первым после праздника пасхальных торжеств. Название "Радоница" происходит от слов "род" и "радость", этот день считается Пасхой для усопших. В это время принято проведывать родных на кладбищах, молиться и разделять радость о воскресении Христа с ушедшими.
Что можно и нужно
- Проведать ушедших на кладбищах;
- Принести на кладбища пасхальные угощения, совершить там скромную праздничную трапезу;
- Разрешается немного выпить;
- Помолиться об усопших;
- Посетить церковь.
Что нельзя
- Употреблять слишком много спиртного;
- Ссориться и сквернословить;
- Не стоит оставлять еду на могилах, лучше отдать ее нуждающимся;
- Нельзя устраивать на кладбище шумных посиделок.
Читайте также гороскоп на апрель: Дев ждут любовные приключения, а у Стрельцов время будет напряженным.
Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.