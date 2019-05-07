Журналисты показали элитный особняк и ресторан топ-чиновника "Укроборонпрома": фото

Заместитель руководителя "Укрспецэкспорта" Павел Старинец скрыл от декларирования внедорожники, большой особняк и элитный ресторан.

Об этом сообщает ресурс Bihus.Info, ссылаясь на расследование Валерии Ивановой для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом"

Павел Старинец - заместитель директора оборонного госпредприятия "Укрспецэкспорт". Эта компания и ее дочерние предприятия имеют исключительное право экспортировать военную технику и оружие. Как отметили журналисты, в декларации чиновника не указаны машины и ресторан. Также подчеркнули, что жизнь Старинца, не смотря на его официальную зарплату, похожа на быт олигарха.

Журналисты провели собственное расследование и установили, что имение замглавы предприятия расположено на гектаре земли. Это огромный дом на 630 квадратных метрах. По словам эксперта по недвижимости Юрия Новоселки, стоимость такого объекта на рынке стартует от 10 миллионов гривен.

"Имение приобретен в конце 2014 года. В этом году заработная плата Павла Старинца в "Укрспецэкспорте" составляла в среднем - 25 тысяч гривен в месяц. В предыдущий год, еще меньше - в среднем до 21 тысяч. А за 2 года до приобретения дома - 15 тысяч гривен в месяц. Всего за предыдущее десятилетие работы в "Укрспецэкспорте" все его официальные доходы, если бы не тратился, покрыли бы лишь четверть такого дома. Жена Елена тоже работала в "Укрспецэкспорте", - говорится в сообщении.

Сам коттедж записан на мать Старинца, которая уже давно на пенсии. До этого она работала в Национальном банке Украины. Ее муж уже около десяти лет не имеет собственного бизнеса, он тоже пенсионер. На вопрос журналистов о происхождении денег, мать чиновника уверяла, что ее муж заработал на этот дом в 90-е годы, строя курятники.

Также кроме элитного особняка в семье имеются и ряд авто. Так, среди них - LAND ROVER DISCOVERY SPORT. Цена такой машины у официального дилера составляет полтора миллиона гривен.

Журналисты заметили под домом чиновника еще одну такую же машину только с другими номерами. На обоих "семейные" номера чиновника "7877", только с разными буквами. Аналогичные висят на его старой машине Honda, которая значится в декларации. На подобных номерах ездит и его рабочая машина Toyota Highlander, которую для чиновника приобрела ГП "Укрспецэкспорт" вместе с "семейными" номерами "7878".

Журналисты подчеркнули, что также чиновник владеет и рыбным рестораном под названием "Фишер". В течение рабочей недели журналисты фиксировали, как на рабочем Toyota "Укрспецэкспорта", которой пользуется Павел Старинец, его личный водитель приезжает в ресторан. Водитель заместителя главы "Укрспецэкспорта" ежедневно приносит в заведение документы.

Ресторан "Фишер" записан на Сергея Коваленко, который работает в интернет-провайдере "Кабель-Воля". По данным сайта Work.ua - еще в марте этого года, как будто владелец элитного ресторана искал работу на 20 тысяч гривен. А в резюме указано, что в последние годы он работал в колл-центре телекоммуникационного провайдера "Воля".

"В социальной сети "Одноклассники" отец чиновника - Виктор Старинец, указал родную сестру Сергея своей племянницей, а она соответственно его дядей. Итак, номинальный владелец ресторана ''Фишер'' и оборонный чиновник Павел Старинець - родственники", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Павла Старинца назначили на должность заместителя главы "Укрспецэкспорта" в июне 2018 года, до этого он работал помощником заместителя ГП, а также в дочернем предприятии "Спецтехноэкспорт".

Сейчас ГП "Укрспецэкспорт" и его дочерние предприятия фигурируют в десятках уголовных производств. Чиновников украинского спецэкспортера подозревают в легализации доходов полученных преступным путем, служебном подлоге, злоупотреблении служебным положением, присвоении и растрате имущества.

Как сообщал "Апостроф", журналисты рассказали об элитной недвижимости главы Управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Сергея Конохова.