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Что грозит украинцам за колорадскую ленточку 9 мая: в МВД сделали предупреждение

среда, 08 мая 2019, 18:02
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В МВД накануне Дня победы, 9 мая, украинцам напомнили об ответственности за использование "георгиевской" ленты, запрещенной в Украине почти два года назад.

Об этом сообщает 24 канал.

"9 мая часто появляются люди, которые используют запрещенную украинскими законами символику. Поэтому хотим в очередной раз напомнить о невозможности использования любых символов тоталитарных режимов: коммунистического и нацистского во время проведения массовых мероприятий, которые завтра пройдут на территории всей Украины", – цитирует издание слова советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка.

Так, за использование георгиевской ленты действует ответственность, которая выписана в отдельной статьей Административного Кодекса. Изготовление и пропаганда георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от 850 до 5100 гривен или административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, согласно закону, изготовление и распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда тоталитарных режимов наказывается сроком от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что к запрещенной символике относятся: герб и флаг СССР, союзных республик, нацистской Германии 1939-1945 годов; атрибутику, в которой изображено сочетание серпа и молота, пятиконечной звезды; флаги и другие символы коммунистической партии; изображения или надписи, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в высших органах СССР и тому подобное.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине оштрафовали человека за георгиевскую ленту.

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