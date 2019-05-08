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Тимошенко обратилась к украинцам в День памяти и примирения, призвав к единству ради мира

среда, 08 мая 2019, 11:50
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко отметила символизм дат 8 и 9 мая для Украины и призвала украинцев к единству ради достижения мира в стране.

Об этом она написала у себя в Facebook.

"8 и 9 мая - особые дни для Украины ... День окончания Второй мировой войны в Европе, День Победы, День памяти и примирения ... Человеку, по его природе, хочется, чтобы мир был понятным и контрастным. Это - черное, то - белое. Это - друг, то - враг. Свои и чужие. Без оттенков. Потому что так проще. Но однозначных событий в нашей истории не так уж и много. Слишком сложные наши летописи, слишком обильно полита наша земля кровью. Всякое было. И брат на брата, и сын на отца... Не хотелось бы сегодня только о грустном и скорбное. Но помнить надо. Помнить обо всех, кто положил свою жизнь за Украину - за ее свободу, честь и достоинство человека, за право быть хозяином на собственной земле. За победу цивилизованного мира над нацизмом. Помнить для живых, для себя, для будущего", - пишет политик.

Она отметила, что на данном этапе украинцам критически важно добиться мира в стране, отказавшись от искусственных междоусобиц и конфликтов друг с другом.

"Для Украины и для украинцев сегодня ключевой целью должно стать примирение и единство. Можно выбрать лучшего Президента, можно написать лучшую программу развития, но без единства нам не стать счастливыми и успешными. Пока нас ругают и делят - мы слабы и уязвимы. В единстве же - нас не одолеть никому. У нас есть друзья и партнеры. Но у нас враги и недоброжелатели, их немало и они не "сгинут, как роса на солнце". В этих обстоятельствах мы не имеем права еще и друг друга хватать за волосы и доказывать, кто из нас больше любит Украину. Только наше единство способна нас защитить", - отметила она.

Также Юлия Тимошенко отдала дань погибшим за Украину воинам и тем военнослужащим, которые ныне защищают страну от внешней агрессии на Донбассе.

"В эти дни необходимо помнить и о всех павших. Низко поклонимся их подвигу. Поблагодарите тем, кто сегодня героически защищает родину от врага. Будем едины для Украины, для себя, для нашей непременной общей победы! Светлая память Героям. Слава Украине…"

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