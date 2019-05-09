Глава СБУ стал Героем Украины: в сети скандал

В четверг, 9 мая, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении звания Героя Украины главе СБУ Василию Грицаку, на что негативно отреагировали в сети.

Об этом сообщает ресурс Inforesist, ссылаясь на опубликованный соответствующий указ на сайте главы государства.

Так, Василию Грицаку присвоили звание Героя Украины за самоотверженное служение украинскому народу, выдающийся личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также главу СБУ почтили орденом "Золотая Звезда".

Пользователи сети негативно отреагировали на новость. В частности, свое мнение обнародовали адвокат Маси Найем, журналисты Сергей Сидоренко и Татьяна Высоцкая.

Кроме этого, Порошенко также присвоил звания Героя Украины и волонтеру Дмитрию Гончаренко, полковнику Нацгвардии Андрею Соколенко.

Как сообщал "Апостроф", Президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины четырем военным командирам, которые проявили мужество, героизм, высокий уровень профессионализма, отстаивая суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.