Опубликован трейлер самого ожидаемого фильма ужасов 2019 года

Кинокомпания Warner Bros. Pictures опубликовала первый трейлер фильма ужасов "Оно: Часть 2", снятого Андресом Мускетти.

Фильм, который выйдет на экраны 6 сентября 2019 года, станет продолжением нашумевшего ужастика "Оно", который вышел в свет в 2017 году и был с восторгом принят как критиками, так и кинозрителями. Режиссером первого фильма также был Мускетти.

Первый фильм рассказывал историю семерых детей, которые вступили в опасную схватку с паранормальным существом, которое скрывается, в частности, под видом клоуна Пеннивайза.

События второй части будут происходить спустя 27 лет, когда уже повзрослевшие герои снова должны будут выйти на бой против жуткого клоуна. Главные роли в сиквеле исполнят Джеймс Макэвой, Джессика Честейн, Джей Райан, Билл Хейдер, Исайя Мустафа, Джеймс Рэнсон, Энди Бин, Билл Скарсгорд.

Первое фото с главными героями фильма Оно: Часть 2

Оба фильма основаны на одноименном романе короля ужасов Стивена Кинга. История в книге также развивается в двух временных линиях.

Стоит отметить, что первый фильм, на производство которого было потрачено 35-45 миллионов долларов, неожиданно показал впечатляющий результат, собрав в прокате более 700 млн долларов и став самым кассовым фильмом ужасов за всю историю.

Как сообщал "Апостроф.Лайм", ранее в сети был опубликован трейлер фильма "Человек-паук. Вдали от дома".