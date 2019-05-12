Лучшие поздравления с Днем матери: открытки, стихи, видео

12 мая отмечают сразу несколько интересных праздников. Например, именно в этот день отмечается Международный день матери. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих близких с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.
Международный День матери отмечается 12 мая ежегодно во многих странах мира. Каждый год в этот день жители самых разных уголков Земли поздравляют своих самых родных людей.
Самому празднику уже немало лет. С далекого 1600 года в Англии появилась традиция празднования Материнского воскресенья, в тот день, который приходился на четвертое воскресенье Поста, чествовали матерей и устраивали торжества. В Материнское воскресенье нельзя было работать и нужно было обязательно посетить родителей.
В наше время традиции несколько изменились, официального выходного на День матери не устраивают, работать не запрещают. Но поздравить своих близких многие все равно стремятся, поэтому в разных городах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, в Китае и Японии 12 мая проводятся концерты, шоу, выставки и прочие тематические мероприятия, посвященные матерям.
***
Моей мамуле, самой замечательной,
Хочу за всё спасибо я сказать.
За то, что ты всегда ко мне внимательна,
Что любишь и готова поддержать.
Я пожелать хочу в День матери тебе,
Чтоб ты всегда такой же оставалась,
Чтоб счастье лишь познала ты в судьбе,
Как можно чаще чтобы улыбалась!
Любить тебя всегда, мамуля, буду,
Не дам в обиду никому вовек
И доброту твою, родная, не забуду,
Ведь ты мой самый близкий человек!
***
С Днем матери — с прекрасным,
Чудесным, ярким днем.
Пусть небо будет ясным,
Пусть счастьем полон дом.
Пусть беды и проблемы
Исчезнут навсегда,
Все будут непременно
Счастливыми года!
***
Любимая моя, родная,
Тебя с Днем мамы поздравляю!
Желаю долгих лет и горы счастья,
Пускай обходит стороной ненастье.
Здоровья, радости вагон,
Веселья, смеха полный дом.
И пусть душа из года в год,
Расцветает, как цветок!
***
Этот праздник — самый главный,
Самый теплый, добрый самый.
Ведь на свете нет желанней,
Нет важнее слова "мама"!
От души мы поздравляем
Наших мамочек сердечно.
Мы здоровья вам желаем.
Слава вам! Живите вечно!
***
Фото: pixabay.com
***
Мамочка, за все спасибо:
За любовь, заботу, нежность,
За тепло твоих улыбок
И терпенья бесконечность.
Пусть Господь тебе пошлет
За добро благословенье,
Пусть тебя лишь счастье ждет,
Лишь приятные волненья.
***
Дорогая моя, прекрасная мамочка, в этот День матери я хочу в тысячный раз сказать тебе, что безумно тебя ценю и люблю! Благодарю тебя за мою жизнь, за мое воспитание и всю ту любовь, которую ты вложила и до сих пор вкладываешь в меня! Желаю тебе долгих лет жизни и огромного счастья!
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Поздравляю с Днем матери! Нет ничего сильнее, чем материнская любовь. Нет ничего важнее, чем материнское сердце. Нет ничего бесценнее, чем материнское тепло. Пусть же всегда Бог хранит светлое чувство, связывающее души матери и ребенка!
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Мама - это великое звание, которое заслуживается бессонными ночами, тревогами, порою разрывающими материнское сердце, безграничной любовью, желанием отдать собственную жизнь, за жизнь своего ребенка. Я поздравляю тебя, с этим бесценным званием, которого ты поистине достойна. Желаю света и любви, покоя в семье и здоровья близким. С Днем матери!
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От всей души поздравляю с Днем матери. Пожелать хочу простого женского счастья, которое заключается в здоровых и успешных детях, любящем и верном муже, веселом настроении и доброте души. Желаю оставаться прекрасной мамой, искренней и великолепной женщиной. Пусть в твой дом приходят только удача, радость и благополучие.
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Фото: pixabay.com
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Поздравляю с одним из самых нежных праздников — Днем матери! Желаю каждой женщине, которая достойна называться гордым словом — мама, огромного счастья. Чтобы ласковые глаза светились добротой и гордостью за своих детей. Чтобы радость и легкость сопутствовали и вдохновляли. Будьте самыми любимыми, необходимыми и ценными!
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Мама — это наш ангел-хранитель, наш дом, наша вселенная. Поэтому день матери — это особенный праздник, который напоминает о родном, и нежно любимом человеке. Хочется пожелать душевного спокойствия, успеха, сопутствующего во всего, прекрасного здоровья, крепких отношений в семье, и счастья, переливающегося через край!
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