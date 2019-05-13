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​На границе Украины поймали сутенеров, продававших украинок в секс-рабство: фото

понедельник, 13 мая 2019, 11:43
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12 мая правоохранители, вместе с спецподразделением "КОРД" и пограничниками задержали 2 граждан Словакии и 2 граждан Украины, которые пытались переправить в страны Евросоюза двух женщин для сексуальной эксплуатации.

Об этом пишет Главное управление национальной полиции Закарпатья.

Сейчас решается вопрос о задержании фигурантов в порядке ст. 208 УПК Украины.

Предварительная правовая квалификация ч. 2 ст.149 УК, то есть торговля людьми, такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал "Апостроф", в Словакии правоохранители задержали банду, которая незаконно перевозила и трудоустраивала работников с Украины. С 2017 года нелегальным трудом злоумышленники обеспечили более тысячи сербов и украинцев.

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