"Народный фронт" призвал Facebook удалить новые фейки об Яценюке

Пресс-служба политической силы "Народный фронт" обратилась к администрации Facebook с просьбой удалить и принять меры для прекращения распространения очередного фейка в соцсети относительно Арсения Яценюка и его семьи.

Такое сообщение появилось на сайте "Народного фронта".

В политсиле отмечают, что очередным фейком стала информация о том, что Арсений Яценюк и его жена не живут в Украине и имеют американские паспорта, а также, что сам политик имеет дополнительный заработок, оцениваемый в миллиарды долларов.

Пресс-служба "Народного фронта" заявляет, что указанная информация - одна из составляющих информационной кампании против Яценюка, которая длилась почти все годы его премьерства и не прекращается до сих пор.

По мнению политсилы, данные об американских паспортах дополнят архив фейков о "чеченском боевике" и "24 виллах в Майами".

Информационную атаку в "Народном фронте" связывают с борьбой политсилы и Яценюка против агрессии России, которая, очевидно, и является заказчиком фейка.

В партии подчеркивают, что Арсений Яценюк проживает и работает в Украине, его жена Терезия работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств они не имеют.

"Мы обращаемся к гражданам Украины: будьте бдительны, не верьте всему, что написано на интернет-заборах. Не позволяйте собой манипулировать и становиться инструментом в информационной войне против Украины", - отметили в политсиле.