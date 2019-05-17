Военный беспилотник США провел разведку у побережья Крыма и на Донбассе: карта полета

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B-30 Global Hawk провел очередной разведывательный полет над Черным морем у побережья Краснодарского края РФ и оккупированного Россией Крыма, а также в районе линии разграничения на Донбассе.

Об этом сообщается на странице PlaneRadar в Twitter, публикуя карты полета американского летательного аппарата.

Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии.

В США заявляют, что проводят разведку у берегов Краснодарского края РФ и Крыма, поскольку Россия не желает быть прозрачной в перемещении своей военной техники, а также проводит милитаризацию оккупированного полуострова.

Как сообщал "Апостроф", последний раз беспилотник США RQ-4A Global Hawk провел разведку у побережья Крыма 8 марта.