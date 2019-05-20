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В Австралии искатель сокровищ нашел огромный самородок: опубликовано фото

понедельник, 20 мая 2019, 22:04
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Искатель сокровищ с помощью металлоискателя нашел в Австралии золотой самородок весом 1,4 килограмма.

Об этом сообщает издание The West Australian.

Такую находку мужчина обнаружил около города Калгурли (это крупный центр добычи золота, там добывают 2/3 австралийского золота и самородки находят несколько раз в год). Искатель сокровищ работал на засоленных почвах и когда металлоискатель среагировал, он начал копать и нашел золото на глубине около 45 сантиметров. С найденным богатством он пошел к владельцу местного магазина, который оценил самородок в 70 тысяч долларов.

"Хорошо, что есть люди, которые находят такие самородки. Он вошел в мой магазин и показал мне самородок в руке с большой улыбкой на лице. Самородок немного больше, чем пачка сигарет, но невероятно тяжелый", - прокомментировал случай продавец.

В издании отмечают, что такие большие куски породы найти трудно, а цены на металл сейчас высокие - похоже на новую золотую лихорадку.

Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли заявление главаря боевиков так называемой Луганской народной республики ("ЛНР") Игоря Плотницкого о планах добывать золото на Донбассе.

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