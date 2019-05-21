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​Прикарпатье накрыли ливни с гигантским градом: фото и видео масштабного потопа

вторник, 21 мая 2019, 07:35
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В Ивано-Франковской области из-за сильных ливней затоплены ряд населенных пунктов.

Местные СМИ публикуют фото и видео последствий непогоды.

Так, ливни, град и грозы накрыли Надвирнянщину - подтоплено райцентр, затоплены два села.

Как сообщает местное издание kurs.if, большая вода пришла также в села Гвизд и Бытков. В Быткове сначала выпал град, потом начался ливень. Разлилась река - улицы села превратились в потоки.

Из-за угрозы спасатели в селе Гвиздь начали эвакуацию людей из подтопленных домов, информируют в сети.

Также известно, что в г. Калуш вечером 20 мая несколько часов не прекращался ливень. На некоторых улицах уровень воды достигает выше колен, много автомобилей проезжают с почти покрытыми водой колесами. Затоплены и соседние села.

В с. Печенеги Ивано-Франковской области, кроме сильного ливня и грозы выпал град гигантских размеров.

Как сообщал "Апостроф", сильные проливные дожди, которые прошли 18 мая во Калуш Ивано-Франковской области, вызвали подтопления жилого микрорайона "Подгорки".

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