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СМИ рассказали о подготовке ликвидации Киевского патриархата и отстранения Филарета

четверг, 23 мая 2019, 18:20
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В пятницу и субботу, 24-25 мая патриарха Филарета планируют лишить возможности заниматься церковными делами.

Об этом сообщает Интернет-издание Znaj.ua.

План по ликвидации Киевского патриархата, как одной из главных форм автокефального устройства Украинской православной церкви страны-агрессора не остановила даже после получения украинцами Томоса.

В издании пишут, что в результате работы с руководителями духовенства с целью достижения лояльности митрополита Епифания и принуждения его к сотрудничеству против Филарета, пророссийским группам удалось добиться своего – Филарета превратили из одного из ближайших сторонников Епифания, в его противника.

"Епифания сделали своим средством в этой антиукраинской геополитической игре", - говорится в публикации.

Отмечается, что в начале мая началась спланированная и хорошо профинансированная информационная атака против патриарха Филарета и идеи Киевского патриархата, а уже 24 мая должно состояться заседание Священного Синода. После этого, 25 мая пройдет заседание Архиерейского собора Православной церкви Украины. На этих мероприятиях, по сведениям СМИ, могут быть приняты решения о лишении Патриарха Филарета статуса руководителя Киевской столичной кафедры и отправке его на покой. Этот статус должен запретить патриарху Филарету заниматься церковными делами, рукополагать священников и епископов.

"Это фактическая принудительная изоляция ярого противника Москвы - патриарха Филарета… На этот раз идею Киевского патриархата, за которую страдали и отдавали жизнь миллионы наших соотечественников и о которой еще мечтал Киевский митрополит, святитель Петр Могила, и которую сейчас отстаивает патриарх Филарет, хотят попытаться уничтожить руками украинских архиереев во главе с предстоятелем ПЦУ - митрополитом Епифанием", - говорится в материале.

Представители духовенства призывают церковников, политиков и всех верующих украинцев поддержать патриарха и не допустить ликвидации Киевского патриархата. Для этого всех желающих приглашают прийти к Софии Киевской 24 мая в 10 утра и выразить свою позицию.

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