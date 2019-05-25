Международный роуминг в Крыму: в сети высмеяли сомнительное заявление оккупантов

Появилось заявление, что в оккупированном Россией Крыму подключен международный роуминг, но в сети пользователи высмеяли такую новость.

Об этом сообщает блогер под ником "КРЫМский бандеровец" на своей странице в Twitter.

"Оккупанты сообщили, что в Крыму якобы заработал международный роуминг с тремя странами, но отказались называть эти страны, чтобы они не попали под санкции. Сомнительное заявление", - написал он и опубликовал заявление оккупантов.

В самом материалах крымских и российских СМИ говорится, что оператор мобильной связи на полуострове "К-Телеком" начал предоставлять услуги международного роуминга. На данный момент этой услугой могут воспользоваться приезжающие на отдых в оккупированный Крым граждане трех стран.

"По понятным политическим причинам, связанным с санкциями в отношении Крыма, я не могу назвать эти страны, иначе они тоже могут попасть под санкции", - цитируют слова генерального директора "К-Телеком" Владимира Зайцева.

Также в местных СМИ пишут, что крупные российские мобильные операторы не работают в оккупированном Крыму, опасаясь попасть под западные санкции.

Пользователей сети рассмешила такая новость и они прокомментировали ее.

Как сообщал "Апостроф", отключение украинской мобильной связи в Крыму начались еще в 2014 году. Тогда уже началось переключение крымских сетей на обслуживание российских операторов.