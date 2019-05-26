Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды

Появившаяся на украинских рынках ранняя клубника может быть опасной для употребления.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Как отмечается, столь ранний урожай может быть опасен наличием в ягодах нитратов, которые спустя два дня после сбора превращаются в ягодах в нитриты, которые могут стать причиной серьезного отравления.
"Клубнику после сбора нужно хранить не более двух суток, потому что потом нитраты превращаются в нитриты. Нитриты – это достаточно токсичное вещество для всех органов, особенно нервной системы. Ягода вообще должна реализоваться на рынке один день", - рассказала заведующая лаборатории Владимирского рынка в Киеве Галина Климчук.
Особенно опасными нитраты могут быть для детей. Поэтому эксперты советуют не спешить с покупкой любимого угощения. Помимо этого, отмечается, что уже спустя 10 дней цена клубники в Украине упадет в два раза.
Как выбрать клубнику:
- Качественная клубника должна ароматно махнуть. Отсутствие запаха - признак химикатов.
- Слишком большая ягода может свидетельствовать о накачке клубники водой.
- Клубника должна быть цельной и свежей: помятая клубника начнет гнить сразу после покупки.
- Цвет должен быть ярко-красным. Более светлая клубника – не дозрела, а более темная – скорее всего, накачана красителями.
- Также нужно следить за цельностью плодоножки, которая свидетельствует о свежести ягоды.
- У сладкой клубники зерна углублены в плод и находятся не слишком близко друг от друга.