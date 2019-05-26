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Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды

воскресенье, 26 мая 2019, 08:21
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Появившаяся на украинских рынках ранняя клубника может быть опасной для употребления.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, столь ранний урожай может быть опасен наличием в ягодах нитратов, которые спустя два дня после сбора превращаются в ягодах в нитриты, которые могут стать причиной серьезного отравления.

"Клубнику после сбора нужно хранить не более двух суток, потому что потом нитраты превращаются в нитриты. Нитриты – это достаточно токсичное вещество для всех органов, особенно нервной системы. Ягода вообще должна реализоваться на рынке один день", - рассказала заведующая лаборатории Владимирского рынка в Киеве Галина Климчук.

Особенно опасными нитраты могут быть для детей. Поэтому эксперты советуют не спешить с покупкой любимого угощения. Помимо этого, отмечается, что уже спустя 10 дней цена клубники в Украине упадет в два раза.

Как выбрать клубнику:

  • Качественная клубника должна ароматно махнуть. Отсутствие запаха - признак химикатов.
  • Слишком большая ягода может свидетельствовать о накачке клубники водой.
  • Клубника должна быть цельной и свежей: помятая клубника начнет гнить сразу после покупки.
  • Цвет должен быть ярко-красным. Более светлая клубника – не дозрела, а более темная – скорее всего, накачана красителями.
  • Также нужно следить за цельностью плодоножки, которая свидетельствует о свежести ягоды.
  • У сладкой клубники зерна углублены в плод и находятся не слишком близко друг от друга.

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