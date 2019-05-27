Сеть заполонили шутки про Киев и шаурму: в чем суть и при чем тут Зеленский

Пользователи сети весело шутят на тему вчерашнего поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Днем Киева, в частности о его выражении о главных отличительных чертах столицы.

Для тех, кто не следит за политической ситуацией и не читает поздравления с днем города от чиновников, "Апостроф" рассказывает, откуда взялся новый мем.

Так, Зеленский написал в Facebook поздравление с днем города, в котором, в частности, отметил, что "есть то, что делает Киев - Киевом".

"Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро", - написал Зеленский.

В сети сразу же подхватили это выражение президента и начали публиковать забавные мемы и комментарии.

Как сообщал "Апостроф", 25 мая президент Украины Владимир Зеленский посетил Октябрьский дворец в Киеве, где проходили съемки телепрограммы "Лига смеха".