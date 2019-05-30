Герой Украины в прямом эфире плеснул водой в известного блогера: опубликовано видео

Герой Украины Степан Хмара и блогер Андрей Полтава поссорились в прямом эфире одного из телеканалов, в результате чего блогер получил "плевок" воды в лицо.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Из ролика становится понятным, что Степана Хмару возмутило то, что Полтава защищает бывшего президента Петра Порошенко, который не смог предоставить украинское гражданство добровольцам из России, Беларуси и других стран, которые, воюя на Донбассе, защищают Украину.

В свою очередь, Полтава отметил, что Петр Порошенко не смог предоставить украинское гражданство россиянам, белорусам и другим бойцам, участвовавшим в боевых действиях на Донбассе, защищая Украину только потому, что они не прошли всех необходимых процедур в Миграционной службе Украины.

"Если бы был соответствующий закон, Порошенко спокойно бы предоставил всем украинские паспорта", - уверен блогер.

На это Хмара отметил, что президент имеет право в исключительных случаях и за определенные заслуги самостоятельно предоставлять украинское гражданство. Он заявил, что в таких случаях не нужно ждать пятилетнего срока и всевозможных справок.

"Но они требовали от человека получить справку от нашего врага, из страны, которая воюет против Украины", - возмутился Хмара.

Как сообщал "Апостроф", ранее скандальные украинские экс-нардепы устроили перепалку в эфире росТВ.