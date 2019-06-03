RU  UA  EN

понедельник, 3 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

3 июня

22:10
Под Одессой на аттракционе произошла смертельная трагедия
21:56
Украина - Сербия: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020
21:39
Один из главных фигурантов дела Гандзюк признал себя виновным
21:09
Нардепа Святаша могут лишить неприкосновенности за невозврат долгов
21:08
Убийство ребенка под Киевом: подозреваемых полицейских будут судить по новой статье
20:37
Зеленский внес в Раду новый законопроект о незаконном обогащении: в чем суть
20:34
Украина в блестящем стиле вышла в финал Мемориала Лобановского: видеообзор
20:20
Украина уверенно вышла в 1/4 финала чемпионата мира: видеообзор
20:05
Зеленский и Путин могут встретится: названа вероятная дата
19:35
"Динамо" объявило о первом летнем трансфере: опубликовано фото
19:31
СМИ рассказали о банковской афере экс-нардепа Скосаря
19:30
Умер ребенок, которому выстрелили в голову пьяные полицейские под Киевом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Чего ждать от погоды 4 июня: синоптик дала мрачный прогноз

понедельник, 03 июня 2019, 11:44
переглянути новину українською

Во вторник, 4 июня, в большинстве областей Украины пройдут дожди, возможны грозы, шквалы и град.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Май стал июнем и поэтому в погоде особо ничего не изменилось) Дожди и грозы, жара, бабочки и комары. Локально сильные ливни или солнце. 4 июня также в большинстве областей Украины пройдут кратковременные грозовые дожди. Местами возможны сильные ливни, шквалы при грозе, град", - сообщила метеоролог.

Только в Крыму, по ее словам, завтра существенные осадки маловероятны.

Температура воздуха будет снова высокой: в течение дня +25+30 градусов, на юге и востоке до +32 градусов, в западных областях + 22+27 градусов.

В Киеве во вторник ожидается дождь и гроза, максимальная температура воздуха +27+29 градусов, во время дождя снижение до +24+26 градусов.

"Температура воды в Днепре возле Киева составляет 20-21 градус, в озерах, прудах и канавах, конечно, выше, а кому интересно поплавать далее - вашему вниманию карта температуры воды в морях. Между прочим, на нашем черноморском побережье, в Ялте, Одессе, например, 20-22 градусов, а вот на Азовском море вода традиционно теплее, сейчас в районе Геническа, Бердянска 24-26 градусов!", - подытожила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", в первые два месяца лета погода в Украине будет довольно жаркой, но при этом по всей стране ожидаются дожди.

Фотовзгляд

Все галереи
Погода 4-8 июня

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Мокрая жара: синоптики предупредили о капризах погоды на неделю

Зеленский боится говорить прямо о капитуляции Украины по одной причине - Дмитрий Корчинский

​Искусство интересных времен или как искупить ошибки нации

Курс на Запад: как Зеленскому исправить ошибки Порошенко в отношениях с Польшей и Венгрией

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: