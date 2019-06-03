​Чего ждать от погоды 4 июня: синоптик дала мрачный прогноз

Во вторник, 4 июня, в большинстве областей Украины пройдут дожди, возможны грозы, шквалы и град.

Об этом написала синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Май стал июнем и поэтому в погоде особо ничего не изменилось) Дожди и грозы, жара, бабочки и комары. Локально сильные ливни или солнце. 4 июня также в большинстве областей Украины пройдут кратковременные грозовые дожди. Местами возможны сильные ливни, шквалы при грозе, град", - сообщила метеоролог.

Только в Крыму, по ее словам, завтра существенные осадки маловероятны.

Температура воздуха будет снова высокой: в течение дня +25+30 градусов, на юге и востоке до +32 градусов, в западных областях + 22+27 градусов.

В Киеве во вторник ожидается дождь и гроза, максимальная температура воздуха +27+29 градусов, во время дождя снижение до +24+26 градусов.

"Температура воды в Днепре возле Киева составляет 20-21 градус, в озерах, прудах и канавах, конечно, выше, а кому интересно поплавать далее - вашему вниманию карта температуры воды в морях. Между прочим, на нашем черноморском побережье, в Ялте, Одессе, например, 20-22 градусов, а вот на Азовском море вода традиционно теплее, сейчас в районе Геническа, Бердянска 24-26 градусов!", - подытожила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", в первые два месяца лета погода в Украине будет довольно жаркой, но при этом по всей стране ожидаются дожди.