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Берите зонтики: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине

вторник, 04 июня 2019, 06:25
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Во вторник, 4 июня, всю Украину накроет дождевая погода с грозами.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, синоптики сообщают, что в Волынской, Львовской, Ривненской, Луганской и Донецкой областях ночью будет без значительных осадков, а днем – серьезные дожди. В других же областях Украины дожди ожидаются и ночью, и днем.

При этом погода будет очень теплой. Так, на западе воздух прогреется до +23 +26 градусов. На севере и в центре - до +25 +28 градусов. На востоке – до +26 +29 градусов. Теплее всего будет на юге Украины, где температура вырастет до +27 +30 градусов.

При этом, как отмечает синоптик Наталка Диденко, вода в Черном море возле Одессы уже вполне пригодна для купания +20 +22 градуса, а на Азовском побережье вода еще теплее - +24 +26 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик рассказал об аномальной погоды, которая придет в Украину в июне-июле.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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