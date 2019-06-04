Только для девушек: сеть взорвала топ-вакансия о работе во Львове

В сети был распространен скриншот страницы одного из сайтов о поиске работы с вакансией для девушек-студенток во Львовской области с очень странным описанием.

В частности, его распространил пользователь Facebook Artur Ameniev.

В теле вакансии указано, что ее автору по имени Фердинанд необходимы студенты для работы по 2 часа в неделю, очевидно, чтобы убирать помещение. Однако тут же автор отмечает, что не говорит по-украински, соответственно с ним общаться можно только "сообщениями". При этом Фердинанд сделал важное замечание, что нужны ему именно девушки, поскольку он "не хочет грабить красивую квартиру".

"Фердинанде, не знаю, кто ты, и какую работу предлагаешь, но ты сделал мой день!", - отметил автор поста.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что вскоре в Украине создадут государственный онлайн-реестр вакансий в рамках стратегии по преодолению бедности. Программу рассмотрел и утвердил Кабинет министров на заседании правительства в конце февраля.