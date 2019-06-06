День журналиста: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

6 июня отмечают сразу несколько интересных праздников. Например, именно в этот день в Украине отмечается День журналиста. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых и близких с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

День журналиста традиционно отмечается в нашей стране каждый год 6 июня. Праздник был учрежден указом президента от 25 мая 1994 года в честь принятия Союза медиа-работников Украины в 1992 году в Международную федерацию журналистов.

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Желаю тебе в этот День журналиста

Статьи писать грамотно, четко и быстро!

Пускай будет много солнечный дней

И только хороших и добрых вестей!



Желаю тебе сотни ярких сенсаций

И лишь достоверных всегда информаций!

Карьера твоя пусть растет только вверх

И ждет ежедневно огромный успех!

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Мастер слова, праздник твой,

Равных в этом деле нет,

Ты невидимый герой,

Можешь дать любой совет.



И сегодня я желаю,

Новых, творческих побед,

А еще тебе сенсаций,

Чтоб они затмили всех.



На последок, пожелаю,

Чтоб сбылась твоя мечта,

С днем журналиста Украины,

Не теряй ты музу никогда!

***

***

Сегодня праздник журналиста,

Тебя поздравить мы спешим,

Пусть небо будет только чистым,

А солнце теплым и большим.



Пускай тебе все удается,

Работа спорится в руках,

А если рисковать придется,

Пускай не посещает страх.



Наш друг, ты занят важным делом,

Ведь информация нужна,

И мы тебя сим неумелым

Стихом благодарим сполна!

***

С днем журналиста Украины,

Вас поздравляем от души.

Желаем неба цвета сини,

Да чтобы не было войны!



Желаем быть всегда на страже,

Ведь журналиста путь не прост -

Он информацию разыщет,

Поднимет свой карьерный рост.



И каждый раз собой рискуя,

Нам что то новое найдет,

Пусть будет сильной Украина,

Пусть жизнь хорошая придет.

***

***

День журналиста в Украине -

Особый праздник в этот год,

А репортаж - взрывная мина,

И ждет, и слушает народ!



Вы не сдались, вы оправдали

Надежду нашу правду знать,

Вы ран на теле не считали,

Героям праведным под стать!



Пусть будет мир, свобода будет,

А труд ваш истину несет.

И вас народ не позабудет,

Любовь и славу поднесет!

***

Журналисты Украины,

С праздником вас всех, ребята.

Пусть профессия на лавры

Будет дерзкая богатой.



Вам признания желаю,

Вдохновения в работе,

Креативных вам идей,

Новых, ярких поворотов.

***

Всех журналистов поздравляю,

Успехов вам в делах больших,

Красивых, ярких репортажей,

Заметок метких, целевых.



Пускай энергию вам дарит

Такой активный, сложный труд,

Пускай статьи к успеху, братцы,

Вас непременно приведут.



Желаю яркого признания,

Удач, успехов и побед,

Пусть журналистика вам дарит

Азарт еще десятки лет.

***

***

Поздравляем украинских журналистов с их профессиональным праздником. Путь журналиста непрост, нужно бороться со многими искушениями и находить лазейки в действиях противоборствующих сил. Пусть же ваша информация всегда будет самой свежей и самой интересной.

***

Дорогой журналист, ты бываешь в самых различных местах, открывая специально для нас свежие, интересные новости. Спасибо! Желаю, чтобы работа спорилась, новости были только положительными и интересными. С Днем журналиста Украины!

***

Я поздравляю тебя с Днем журналиста Украины и хочу сказать, что такие люди как ты помогают нам всегда знать все самое интересное и важное, что происходит в мире. Спасибо тебе за наши знаний и то, что мы свободно ориентируемся в современной жизни.

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Что лучше всего пожелать журналисту? Каждый настоящий журналист хочет найти сенсацию. Пусть тот, кто читает это поздравление, находит вокруг себя столько сенсаций, столько успеха и столько журналистов, чтобы всегда оставаться самым сенсационным из них!

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