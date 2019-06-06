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День журналиста: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

четверг, 06 июня 2019, 07:30
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Фото: pixabay.com

6 июня отмечают сразу несколько интересных праздников. Например, именно в этот день в Украине отмечается День журналиста. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых и близких с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

День журналиста традиционно отмечается в нашей стране каждый год 6 июня. Праздник был учрежден указом президента от 25 мая 1994 года в честь принятия Союза медиа-работников Украины в 1992 году в Международную федерацию журналистов.

***

Желаю тебе в этот День журналиста
Статьи писать грамотно, четко и быстро!
Пускай будет много солнечный дней
И только хороших и добрых вестей!

Желаю тебе сотни ярких сенсаций
И лишь достоверных всегда информаций!
Карьера твоя пусть растет только вверх
И ждет ежедневно огромный успех!

***

Мастер слова, праздник твой,
Равных в этом деле нет,
Ты невидимый герой,
Можешь дать любой совет.

И сегодня я желаю,
Новых, творческих побед,
А еще тебе сенсаций,
Чтоб они затмили всех.

На последок, пожелаю,
Чтоб сбылась твоя мечта,
С днем журналиста Украины,
Не теряй ты музу никогда!

***

***

Сегодня праздник журналиста,
Тебя поздравить мы спешим,
Пусть небо будет только чистым,
А солнце теплым и большим.

Пускай тебе все удается,
Работа спорится в руках,
А если рисковать придется,
Пускай не посещает страх.

Наш друг, ты занят важным делом,
Ведь информация нужна,
И мы тебя сим неумелым
Стихом благодарим сполна!

***

С днем журналиста Украины,
Вас поздравляем от души.
Желаем неба цвета сини,
Да чтобы не было войны!

Желаем быть всегда на страже,
Ведь журналиста путь не прост -
Он информацию разыщет,
Поднимет свой карьерный рост.

И каждый раз собой рискуя,
Нам что то новое найдет,
Пусть будет сильной Украина,
Пусть жизнь хорошая придет.

***

***

День журналиста в Украине -
Особый праздник в этот год,
А репортаж - взрывная мина,
И ждет, и слушает народ!

Вы не сдались, вы оправдали
Надежду нашу правду знать,
Вы ран на теле не считали,
Героям праведным под стать!

Пусть будет мир, свобода будет,
А труд ваш истину несет.
И вас народ не позабудет,
Любовь и славу поднесет!

***

Журналисты Украины,
С праздником вас всех, ребята.
Пусть профессия на лавры
Будет дерзкая богатой.

Вам признания желаю,
Вдохновения в работе,
Креативных вам идей,
Новых, ярких поворотов.

***

Всех журналистов поздравляю,
Успехов вам в делах больших,
Красивых, ярких репортажей,
Заметок метких, целевых.

Пускай энергию вам дарит
Такой активный, сложный труд,
Пускай статьи к успеху, братцы,
Вас непременно приведут.

Желаю яркого признания,
Удач, успехов и побед,
Пусть журналистика вам дарит
Азарт еще десятки лет.

***

***

Поздравляем украинских журналистов с их профессиональным праздником. Путь журналиста непрост, нужно бороться со многими искушениями и находить лазейки в действиях противоборствующих сил. Пусть же ваша информация всегда будет самой свежей и самой интересной.

***

Дорогой журналист, ты бываешь в самых различных местах, открывая специально для нас свежие, интересные новости. Спасибо! Желаю, чтобы работа спорилась, новости были только положительными и интересными. С Днем журналиста Украины!

***

Я поздравляю тебя с Днем журналиста Украины и хочу сказать, что такие люди как ты помогают нам всегда знать все самое интересное и важное, что происходит в мире. Спасибо тебе за наши знаний и то, что мы свободно ориентируемся в современной жизни.

***

Что лучше всего пожелать журналисту? Каждый настоящий журналист хочет найти сенсацию. Пусть тот, кто читает это поздравление, находит вокруг себя столько сенсаций, столько успеха и столько журналистов, чтобы всегда оставаться самым сенсационным из них!

***

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