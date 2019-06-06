Вознесение Господне 2019: что можно и нельзя делать в этот день, правила и традиции

6 июня православные христиане по всему миру отмечают Вознесение Господне. Для верующих это очень важный религиозный праздник, поэтому в это время действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать в этот день.

Православная церковь празднует день Вознесения Господнего каждый год ровно через 40 дней после Пасхи. Название праздника говорит само за себя - это день, когда Иисус Христос вознесся на небеса. Число 40 тоже выбрано не случайно, ведь по закону Моисееву через 40 дней младенцы должны были приноситься родителями в храм. Поэтому именно в сороковой день после Воскресения Иисус должен был войти в небесный храм своего отца Господа.

Что можно и нужно делать в день Вознесения

Очень важно почтить память предков и помолиться;

Нужно находиться в кругу семьи;

Важно прийти в церковь на службу;

Перед днем Вознесения нужно привести в порядок дом;

Надо помогать всем, кто об этом просит;

Очень важно настроиться на хорошие мысли;

Разрешается дарить близким небольшие подарки.

Чего нельзя делать

Шить, стирать, заниматься огородом, уборкой и прочей домашней работой;

Выносить мусор;

Нельзя ничего резать и стричь;

Не разрешается заниматься стрижкой волос;

Запрещено сквернословить, ругаться и находиться в плохом настроении;

Нельзя просить Бога о богатстве и деньгах;

Не стоит отказывать никому в помощи.

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