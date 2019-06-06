Вознесение Господне 2019: что можно и нельзя делать в этот день, правила и традиции

6 июня православные христиане по всему миру отмечают Вознесение Господне. Для верующих это очень важный религиозный праздник, поэтому в это время действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать в этот день.
Православная церковь празднует день Вознесения Господнего каждый год ровно через 40 дней после Пасхи. Название праздника говорит само за себя - это день, когда Иисус Христос вознесся на небеса. Число 40 тоже выбрано не случайно, ведь по закону Моисееву через 40 дней младенцы должны были приноситься родителями в храм. Поэтому именно в сороковой день после Воскресения Иисус должен был войти в небесный храм своего отца Господа.
Что можно и нужно делать в день Вознесения
- Очень важно почтить память предков и помолиться;
- Нужно находиться в кругу семьи;
- Важно прийти в церковь на службу;
- Перед днем Вознесения нужно привести в порядок дом;
- Надо помогать всем, кто об этом просит;
- Очень важно настроиться на хорошие мысли;
- Разрешается дарить близким небольшие подарки.
Чего нельзя делать
- Шить, стирать, заниматься огородом, уборкой и прочей домашней работой;
- Выносить мусор;
- Нельзя ничего резать и стричь;
- Не разрешается заниматься стрижкой волос;
- Запрещено сквернословить, ругаться и находиться в плохом настроении;
- Нельзя просить Бога о богатстве и деньгах;
- Не стоит отказывать никому в помощи.
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