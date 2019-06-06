RU  UA  EN

четверг, 6 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.55
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 июня

09:49
​Юрик придумал новое дело: сети удивило заявление ГПУ о сговоре Ющенко с Януковичем
09:43
Йеллоустоун "закипает": появились тревожные данные о супервулкане, способном убить планету
09:25
Легендарный футболист остался без клуба
09:15
В Харькове избили одиозного спортсмена-сепаратиста: опубликовано фото
09:11
Где смотреть онлайн Нидерланды - Англия: расписание трансляций
08:45
Назрел бунт: у Филарета сделали громкое заявление о поместном соборе и ликвидации УПЦ (КП)
08:13
Все ушло под воду: опубликованы фото и видео масштабного потопа в Хмельницкой области
08:00
Вознесение и День журналиста в Украине: какой праздник 6 июня
07:40
Предательство как оно есть: реакция соцсетей на "мирные" предложения Кучмы на переговорах в Минске
07:39
Вознесение Господне 2019: что можно и нельзя делать в этот день, правила и традиции
07:30
День журналиста: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео
07:02
Украинские бойцы "по-тихому" выбили боевиков ДНР с важных позиций: фото трофеев
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вознесение Господне 2019: что можно и нельзя делать в этот день, правила и традиции

четверг, 06 июня 2019, 07:39
переглянути новину українською
Фото: pixabay.com

6 июня православные христиане по всему миру отмечают Вознесение Господне. Для верующих это очень важный религиозный праздник, поэтому в это время действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать в этот день.

Православная церковь празднует день Вознесения Господнего каждый год ровно через 40 дней после Пасхи. Название праздника говорит само за себя - это день, когда Иисус Христос вознесся на небеса. Число 40 тоже выбрано не случайно, ведь по закону Моисееву через 40 дней младенцы должны были приноситься родителями в храм. Поэтому именно в сороковой день после Воскресения Иисус должен был войти в небесный храм своего отца Господа.

Что можно и нужно делать в день Вознесения

  • Очень важно почтить память предков и помолиться;
  • Нужно находиться в кругу семьи;
  • Важно прийти в церковь на службу;
  • Перед днем Вознесения нужно привести в порядок дом;
  • Надо помогать всем, кто об этом просит;
  • Очень важно настроиться на хорошие мысли;
  • Разрешается дарить близким небольшие подарки.

Чего нельзя делать

  • Шить, стирать, заниматься огородом, уборкой и прочей домашней работой;
  • Выносить мусор;
  • Нельзя ничего резать и стричь;
  • Не разрешается заниматься стрижкой волос;
  • Запрещено сквернословить, ругаться и находиться в плохом настроении;
  • Нельзя просить Бога о богатстве и деньгах;
  • Не стоит отказывать никому в помощи.

Читайте также гороскоп на апрель 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Я готов вести переговоры о мире - генерал Юрий Думанский

​Крепка ли броня: что происходит с производством бронетехники в Украине

Война в Украине нужна Путину с одной целью: что делать Зеленскому

Хватит "проедать" природу: как заставить работать деньги эко-налога по назначению

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: