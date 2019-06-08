Сезон-2019 открыт: появились яркие фото с популярного украинского пляжа

На известном украинском курорте Арабатская стрелка (Херсонская область), несмотря на начало лета, пляжи полны отдыхающими.

Соответствующие фото опубликованы на сайте Арабат-инфо.

Отмечается, что на пляжах Азовского моря уже вовсю загорают и купаются туристы, которые приехали на отдых.

В частности, на центральном пляже села Счастливцево появились новые оборудованные навесы от солнца, а также появились водные инвалидные коляски для спуска на воду.

Так же для туристов, на пляже и стометровке, открылись первые детские игровые площадки и кафе, которые порадуют своими ценами гостей.

Отметим, что южная часть Арабатской стрелки на данный момент незаконно контролируется российскими военными, а северная часть стрелки входит в Херсонскую область.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали видео нашествия огромных медуз на украинское морское побережье Арабатской стрелки.