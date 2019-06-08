Терминатор слишком толстый: соцсети высмеяли конфуз с отправкой Россией робота Федора в космос

Авиаэксперт Вадим Лукашевич высмеял решение российских специалистов отправить на борт МКС антропоморфного робота.

Как написал Лукашевич в Facebook, такой шаг РФ - это детское баловство за бюджетные деньги.

Специалист также высмеял то, что робот не поместился в космический корабль "Союз".

"Это ж надо суметь - сделать груз размером больше грузового проема... Ошибка на уровне курсовой работы студента-первокурсника.

А слабо сделать ракету, которая толще своей шахты, или наладить выпуск патронов, которые не входят в патронник? Кстати, бомбы, которые не влазили в бомболюк, в истории авиации уже были", - пишет он.

При этом специалист отметил, что стоимость доставки робота "Федора" в космос составляет свыше 5 миллионов долларов.

"Это настолько много, что мы вынуждены запустить робота беспилотным кораблем, пропустив пилотируемый пуск. В этой истории с запуском в космос робота Роскосмос напоминает мне кота, которому нечем заняться", - добавил Лукашевич.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в США создали "живую" перчатку для людей и роботов.