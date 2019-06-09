Международный день друзей: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

9 июня отмечают сразу несколько интересных праздников. Например, именно в этот день в мире отмечается День друзей. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых и близких с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

Каждый год 9 июня по всему миру празднуют Международный день друзей. Официальным этот праздник не является, поэтому дополнительных выходных на него не бывает. Но люди все равно массово поздравляют друг друга. Особенно это касается соцсетей, ведь ежегодно в этот день они наполняются тематическими картинками, стихами и трогательными историями.

***

Есть у каждого друзья,

Ведь без них никак нельзя.

И ни в счастье, ни в беде,

Без друзей нельзя нигде!



Поздравляем всех друзей,

С вами ярче жизнь, светлей,

Мы друзьям спасибо скажем,

Пусть же крепнет дружба наша!

***

Поздравляю с Днем друзей!

Вместе жить нам веселей.

Знай, хоть в радость, хоть в беду

Я тебя не подведу!



Лишь добра тебе желаю,

Счастья, радости, любви,

Никогда не знать печали.

Лучшее все впереди!

***

С Днем друзей! Цените дружбу!

Благ любых вам - весь набор!

Счастье в танце пусть закружит,

Пусть не будет больше ссор.



Споры все и недомолвки

Пусть исчезнут навсегда.

От обиды нет ведь толку,

Миром правит доброта!

***

***

Чтоб стала жизнь счастливей,

Ярче, веселей,

Тебя я поздравляю

Сегодня с Днем друзей.



Дружбе не страшны

Ни время, ни года,

Если мы друзья -

То это навсегда.



Они всю жизнь с тобой

Идут незримо рядом,

Радуются вместе,

Помогут, если надо.



Пусть наша дружба крепнет,

Растет пусть круг друзей,

Желаю, чтоб гордились

Мы дружбою своей.

***

Поздравляю с Днем друзей!

Взгляд пусть будет веселей,

И по силам все дороги,

Дружба чтоб была подмогой.



Пусть желания станут ближе,

Приключений - выше крыши,

Сердце пусть поет в груди,

И ждет счастье впереди!

***

***

Верный друг - твое богатство.

С ним нигде не пропадешь.

Он всегда тебя поддержит,

С ним ты даже клад найдешь.



Больше чем твоя поддержка,

Тем становишься сильней.

Самоцвет с названьем "Дружба"

Береги в любой из дней.



Вместе вы непобедимы -

Ты и все твои друзья.

Счастья, радости, здоровья

От души желаю я.



Пусть сопутствует удача

Дружбе, крепкой как гранит.

И сокровище нетленным

Каждый пусть всегда хранит.

***

***

Поздравляю с Днем друзей. Желаю, чтобы истинная дружба не растворялась во времени и не терялась в километрах. Пусть в любой сложной ситуации на помощь поспешит верный друг, пусть друзья всегда остаются добрыми спутниками на пути твоей жизни.

***

Сегодня отличный праздник - День друзей! И я хочу поздравить с ним вас, мои хорошие! Спасибо, что вы со мной, всегда на связи и в нужную минуту рядом. Желаю вам безоблачного настроения, радости и счастья на все времена. Больших успехов, подвигов и достижений. Пусть все в жизни складывается невероятно превосходно!

***

Поздравляю с Днем друзей! Пусть в жизни рядом всегда будет друг, способный выслушать, помочь и поддержать. Чтоб вы не знали тяжесть одиночества и любое событие, как радостное так и грустное, могли разделить с настоящими друзьями.

***

С друзьями хорошо и в радости, и в грусти. Друзья всегда придут на помощь и протянут руку в нужную минуту. Друзьям доверяешь самое сокровенное. Настоящая дружба может продолжаться вечно. Друзья должны быть у каждого. С Днем друзей, дорогие мои! Спасибо, что вы есть!

***

Друзей мы заводим с малых лет, но не все остаются с нами надолго! В День друзей пусть каждому в жизни улыбнется тот, с кем не страшно пройти трудный путь, кому можно довериться и не прогадать!

***

Друг всегда поможет, протянет руку, поддержит. Истинный друг будет всю жизнь рядом, отгоняя невзгоды, грусть и печаль. Дружба - лучшее, что знает человечество и хранит это слово всеми силами. С днем друзей!

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